Harrington insiste ante la UNTdF: “Necesitamos que los pibes estudien en Tolhuin”

Se llevó adelante una nueva sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional Tierra del Fuego y, en ese marco, el Intendente Daniel Harrington estuvo presente junto a la Secretaria de Gobierno Ana Paula Cejas para intervenir en función de uno de los objetivos principales de la actual gestión: que la UNTDF tenga su sede en Tolhuin. De manera autoconvocada, también participaron referentes sociales y vecinos de la ciudad mediterránea para acompañar el proyecto y expresar ante los directivos de la casa de estudios la necesidad de que se concrete esa posibilidad.

Durante la sesión, el Intendente de Tolhuin aclaró que no busca generar discusiones ni divisiones pero que, en su momento, se vio en la necesidad de remarcar un alejamiento por parte de las autoridades de la Universidad: “Es cierto que tuvimos unas primeras charlas con el Rector y que hubo una manifestación mediática de mi parte respecto a haber notado que la Universidad nos ha cerrado las puertas. Pero lo que entiendo es que esta institución pública ha sido creada para su interrelación con la comunidad y que puedan confluir los dos proyectos: Uno de gestión para la comunidad y otro de gestión educativa”.

Harrington evaluó que la opción de disponer de una residencia para estudiantes provenientes de la ciudad mediterránea es posible, pero a corto plazo, ya que “queremos desarrollar un sistema productivo en conjunto con la UNTDF en la ciudad. No creo que la solución sea una residencia, si hay que hacerlo se hace, pero me parece importante que la Universidad interactúe directamente con toda la comunidad de Tolhuin”.

“No pedimos las mismas carreras que Ushuaia y Río Grande”, aclaró el mandatario tolhuinense, “pero sí lo que digo es que en este Consejo y en las manos del Rector puede haber un desarrollo que no sea unilateral”.

El Intendente agradeció al Consejo Superior de la Universidad por su atención y volvió a poner a disposición al equipo y a los recursos municipales para motorizar la llegada de la institución a Tolhuin. Posteriormente, analizó que “un chico de nuestra ciudad tiene que pagar alrededor de $6.600 por día, sabemos también cuál es la realidad de los alquileres. Necesitamos avanzar en que los pibes estudien en Tolhuin, que los empleados municipales desarrollen una carrera y que profesionales que necesitan radicarse en la localidad tengan una alternativa con la educación. Para eso, la universidad pública es la herramienta.”

“La radicación de la Universidad en territorio es importante por toda la dinámica que puede generar alrededor. Lo que se plantea actualmente es una solución a corto plazo, y estoy dispuesto a colaborar siempre y cuando haya un proyecto universitario que incluya a Tolhuin”, puntualizó Harrington, que hizo énfasis en todos los recursos alcanzados a través de decisiones políticas claras.

“Ni bien asumimos tomamos la decisión política de cambiar el terreno que se le había cedido a la UNTDF, buscamos uno mejor ubicado, de mil metros cuadrados y con servicios para facilitar la radicación de la Universidad en Tolhuin. Colaboramos con el traslado de los módulos en Ushuaia poniendo logística al servicio de la Universidad y hasta ofrecimos la posibilidad de diseñar un proyecto para que esos módulos estén vinculados y brindar diferentes oportunidades académicas”.

El intendente de Tolhuin valoró la participación en el Consejo Superior de vecinos y vecinas autoconvocados: “Me llevé una grata sorpresa con la llegada de vecinos, que recolectaron más de 3.000 firmas. No es una cuestión de una pelea mediática, es una causa muy importante en la agenda de los tolhuinenses”.

Durante la sesión, quien tomó la palabra fue el rector de la UNTDF Daniel Fernández, quien aclaró que “en el fondo queremos lo mismo. Me parece que cada uno tiene su concepción y quisiera comentar que las instituciones son dinámicas y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si charlamos ahora y volvemos a hablar en un año, en el medio pasan cosas”.

Entre las partes se consensuó una reunión para el próximo martes en la ciudad de Tolhuin con el Secretario Académico y con el Secretario General.

De esa forma, se comenzará “a discutir en concreto cuáles son las posibilidades que tenemos. La cuestión presupuestaria no es la única que hay que mirar, aunque sí implica algo a tratar. Muchas veces no tiene que ver con el dinero, sino tener la estructura necesaria para que podamos hacer lo que buscamos y no quede meramente en un proyecto”, expresó el rector.