No hay casos confirmados en la Patagonia, pero recomiendan no asistir a las aves enfermas

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Rezanowicz, explicó que “el 14 de febrero de este año ingresó la gripe aviar a través de la provincia de Jujuy por aves migratorias y se distribuyó rápidamente por el resto del país”.

Agregó que “lo que tiene que saber el público es que las tres provincias que están a nuestro cargo, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego no registran casos positivos por el momento”.

“La realidad es que nosotros acudimos a las notificaciones que nos hace el público en general, el cual nos dice que hay aves muertas o aves enfermas y tenemos agentes que están permanentemente dando vueltas para determinar este tipo de situaciones, y no detectamos la enfermedad en nuestra zona”, expuso el funcionario en conservación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

“El público en general y nosotros detectamos la muerte del ave, nosotros vemos el ave muerta, se toman muestras o se envía el ave al laboratorio de referencia y el laboratorio determina si es un positivo o negativo”, señaló Rezanowicz, y añadió que “por otra parte, en el caso de las aves de corral, aquel tenedor de aves, gallinas, pavos, gansos, eventualmente puede tener algún tipo de sintomatología clínica, pero son menos los casos porque lo más rápido que va a determinar es la muerte del ave”.

“No hay posibilidad de contagio porque no tenemos casos, pero a nivel mundial los casos que hay de influenza aviar en humanos realmente son muy contados con los dedos de una mano -relató el coordinador-; no es una enfermedad que pueda contagiarse una persona rápidamente, y lo que nosotros le pedimos a la población es que si ven aves muertas o enfermas no tomen contacto con las mismas para no tener ningún tipo de inconveniente”.