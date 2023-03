Euforia en la Margen Sur por el traspaso de la ruta 7

El referente de la asociación civil Crear Futuro Tierra del Fuego, Sergio Fresia, celebró la firma del traspaso de la ruta 7 al ámbito de la provincia, logrado después de un buen tiempo de lucha y desencuentro, que redundará al fin a la urgente conexión de esa zona de Río Grande con la ruta nacional 3, contribuyendo a descongestionar el puente Mosconi, hoy único vínculo de la zona con el centro de la ciudad.

“Estamos conforme, estamos contentos porque el gobernador después de un buen tiempo y gracias a Dios, firmó para el traspaso de la ruta 7 a la provincia” festejó Fresia ante los micrófonos de ((La 97)) Radio Fueguina. “Muy pronto podremos abrir esa ruta que nos está dando mucho trabajo y es tan necesaria para toda la comunidad de Río Grande” continuó luego.

Respecto de las razones de tanta demora, advirtió que “uno toca de afuera, para mí no estaba tan difícil”. Pero, prefirió dar vuelta la página, “ahora se firmó, eso era importantísimo, lo charlaba con el gobernador cuando se hizo la inauguración del gimnasio, él me llamó y me dijo ‘ya lo firmé’. Bueno ‘aceleremos los tiempos para hacer el alambrado’, le dije yo. Ese alambrado tiene que estar antes del invierno, no puede pasar más tiempo, que no nos agarre el invierno” casi imploró.

Recordó cuando allá por 2008 “nosotros empezamos, recuerdo porque fue Oscar D’Agostino el que hizo una nota espectacular, una editorial donde hablaba de eso, cuando mucha gente no le daba la importancia, algunos nos ninguneaban”.

Hoy hay amplia coincidencia en que se trata de “una necesidad porque veíamos el progreso, veíamos que iba a ser tan necesario esto”. Explicó que va a ser el corredor especialmente para los camiones, que podrán ingresar y egresar por allí, y en definitiva “esto trae crecimiento, las empresas van a poder instalarse en la zona, los comercios van a poder vivir mejor. Y sacamos todos esos camiones del puente”.

Al mismo tiempo Fresia advirtió “que no se malinterprete que si luchamos para que se abra la ruta y lo logramos, no quiere decir que vamos a dejar de luchar por el puente”, en referencia al proyecto para la construcción de un nuevo vínculo entre la Margen y el centro, vecino al actual Mosconi. “El puente sigue siendo importante”, añadió Fresia, “sigue siendo la primera vía, la obra más importante del Río Grande después del puerto, hay que hacerlo”, insistió y aseguró enfáticamente: “vamos a seguir luchando para que tengamos el puente”.