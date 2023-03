Osvaldo Olgiatti, el escultor de los recuerdos de Río Grande

No muchos riograndenses saben quién es Osvaldo Olgiatti. Pero sí muchos contemplan, a diario, en distintos rincones de la ciudad, su profusa obra escultórica que dispersa en plazas, paseos y bulevares, engrandece y resalta personajes, historias, gestas y sucesos muy caros a los habitantes de Río Grande.

Desde su taller de metalurgia en el Parque Industrial, este empleado municipal jubilado accedió a contar, por ((La 97)) Radio Fueguina, su pequeña historia, pero muy significativa por el aporte a mantener viva la historia austral de las últimas décadas.

El monumento a la enfermera, al ovejero, el de José Luis Cabezas, el Cristo del cementerio, los escudos, la trucha, son todas esculturas creadas por Osvaldo a lo largo de los años, que conviven con nosotros cercanas y familiares.

-¿Cuál es el primero de todos?

-“El indio Cauchicol, el que está frente a la estación de servicio. Lo solicitó la asociación gaucha Cauchicol”.

Olgiatti trajo a Río Grande su saber desde su Entre Ríos natal, donde durante un buen tiempo hacía animales con cemento: “Cuando me tocó hacer una figura humana me encontré con que es sumamente difícil en la técnica que trabajo yo»

Trabajando en el sector de transportes de la Municipalidad de Río Grande, en su momento hizo un soldado con una bandera. Al intendente de entonces, Jorge Colazo, le gustó. “Me dieron el pase a Cultura y de ahí hice todos los monumentos, desde el municipio, con un sueldo municipal”.

Todos los trabajos que realizó y que hoy jalonan la ciudad, los hizo solo cobrando un sueldo como municipal. “Yo me quedaba hasta la hora que fuera sin cobrar una hora extra. Cobraba mi sueldo, por supuesto. Lo hacía porque me apasionaba, me apasiona lo que hago”.

La salvedad tiene un sentido: “Yo trabajaba todo con hierro, lo moldeaba y le daba la forma, metal despegable, finito para revoque, y arriba lo revocaba, cemento y arena gruesa primero, y después arena fina para las terminaciones. Era un trabajo muy difícil porque vos no podés dejar una parte que hacés de un día para el otro. A la hora que sea, tenés que terminarlo. El cemento el otro día se endureció y no le podías agregar arriba, porque después tiende a desprenderse”. Ese ‘a la hora que sea’ implica una hora fuera del horario municipal.

Recuerdos en Grande

Osvaldo compartió con la audiencia algunos de sus recuerdos. Como cuando hizo el Cristo en el cementerio, trabajando por partes y terminando cada jornada a las 3 de la madrugada, horario no muy recomendable para andar solo en un cementerio.

También rememora algunas “intervenciones populares” en sus esculturas, como en la trucha cuando en algún momento le pintaron unas letras. O el cartero al que le pintaron la cara de negro. Los animalitos de la plaza en el barrio Mutual sufrieron bastante, “pero es típico de los chicos que se suben y todo eso. Ahora están haciendo un relevamiento porque los vamos a reparar a todos” anunció.

Menos simpática le cayó la intervención de un empleado del municipio que no tuvo mejor idea que al monumento de José Luis Cabezas, creado por al artista en un solo color, pintar de negro la cámara fotográfica, y ponerle una marca comercial: “yo le dije ‘no podés ponerle una marca’. Es que no hay un encargado del mantenimiento de los monumentos”.

Osvaldo siempre trabajó solo. “Son esculturas, es muy difícil que te ayuden” explica con sencillez. Hoy en su taller de herrería se está animando con un par de esculturas en hierro, recuperado de termotanques, que prometió mostrar pronto en público.

Los soldados de Malvinas

Su trabajo “fuera de programa” lo ha llevado por estos días a ocuparse de quizás su obra más singular, los soldados de Malvinas, en la intersección de la ruta con la avenida Santa Fe, desinstalados porque en ese lugar, la Municipalidad está construyendo la nueva plaza cívica.

“Los realicé en el año ‘95, se inauguraron el 2 de mayo del 1995. Por la doble vía que hizo el municipio hubo que retirarlos, porque quedaban mal en ese lugar, no se podían dejar porque el municipio está haciendo una plaza cívica nueva” describió.

De tal forma, le toco repararlos, y ya están listos para ser colocados nuevamente. El de las islas Malvinas, al sacarlas, sufrieron algunas roturas, “así que ya realicé la isla nueva. No van a tener la misma posición, es una plaza diferente, pero sí va a cumplir la función para lo que se hicieron, representando a nuestros héroes de Malvinas y a nuestras islas”.

Reconoce que fue un trabajo arduo sacar la pintura “porque en tantos años se iban pintando y por ahí se pintaba a criterio del que mandaban a pintarlo”. Trató Osvaldo de darle un color verde muy parecido al original, gracias a las fotos que conserva “desde el primer hierro que puse. Tengo de cada monumento un álbum”.

El artista se siente contenido por su comunidad. En su momento, el Concejo Deliberante le brindó un reconocimiento, y la gente que lo conoce, o que sabe que es el autor de las esculturas “siempre hablamos, siempre me agradecen”.

Hoy, ya retirado del municipio, jubilado desde hace algunos años, Osvaldo Olgiatti experimentó un nuevo y sorpresivo reconocimiento, que relata con orgullo: “El intendente Martín Pérez vino a verme cuando yo estaba reparando los monumentos. Se ocupó de venir a ver cómo iba la restauración, tuvimos una charla sobre que podíamos hacer mantenimiento de los monumentos. Tuvo la grandeza el intendente de convocar a quien hizo los soldados, vino a verme y le agradezco mucho, fue un reconocimiento a quien los había hecho”.

Catálogo

1- Indio Cauchicol

2- Monumento a la Enfermera

3- Monumento a la Maestra

4- Monumento de Los Soldados en Malvinas

5- Monumento a José Luis Cabezas

6- Escudo del Crucero General Belgrano

7- Monumento al Bombero Voluntario

8- Escudos Aviación Naval

9- Monumento a Soldados caídos en Malvinas

10- Cristo del Cementerio

11- Trucha

12- Escudo Grupo Alacrán de Gendarmería

12- Escudo Grupo Comando

13- Monumento a la Biblia

14- Monumento al Ovejero Fueguino

15- Imagen Islas Malvinas, dentro del Batallón N° 5

16- Homenaje al Cartero