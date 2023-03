Melella defendió a Sciurano y le abrió las puertas para que se sume al frente

El Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, fue consultado ayer por la sorpresiva salida del legislador Federico Sciurano de Juntos por el Cambio, luego de que el frente electoral opositor se quedara sin una de sus patas: el PRO.

En ese sentido, el mandatario tuvo palabras de elogio para con el parlamentario radical, a quien le reconoció el trabajo realizado desde la Legislatura y le abrió las puertas para ser parte del frente electoral que se está gestando desde el oficialismo fueguino.

«A Federico (Sciurano) lo critican muchos de Juntos por el Cambio que viven más en la Capital Federal que en la provincia y que están nutridos de ese veneno y de esa grieta que los fueguinos no vivimos, esta es la realidad, entonces no entienden porque un legislador no sale todos los días a criticar un gobierno”, comenzó.

Indicó además que «tanto Federico Sciurano, como también Liliana Martínez Allende, es una persona que ha hecho mucho por la provincia, tanto en disidencia y en consenso, apostó al progreso, la ley del progreso la trajo él a la provincia», y se preguntó: «¿como no lo voy a reconocer?»

«Es alguien además que defiende a la soberanía, que salió a enfrentar a las propias autoridades de Juntos por el Cambio, cuando hay otros que hoy vienen a darnos clases en la provincia, pero que viven más en Buenos Aires que acá», siguió, y fue contundente al señalar: «Mientras defiendan al pueblo de Tierra del Fuego, defiendan a la soberanía, defiendan a la industria, defiendan a los trabajadores, defiendan a los que menos tienen, nuestro espacio tiene lugar para toda esta gente”.