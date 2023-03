Tristeza de la comunidad educativa ante un nuevo robo en el colegio CPET

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Sacayán señaló que “ocurrió un robo en nuestra institución, el colegio CPET de Río Grande, donde como suele pasar en años anteriores, otra vez se realizó un robo dentro de la institución”.

Acerca del hecho delictivo, comentó que “en este caso fueron dos soldadoras y un compresor y realmente es muy triste esta noticia, porque no es la primera vez que sucede y viene sucediendo años anteriores”.

“De parte de la comunidad educativa accionaron ante todo esto que viene ocurriendo hace años, pero es muy triste esta noticia porque no es la primera vez que sucede, es algo que viene sucediendo años anteriores, pero ya agotamos todas las instancias”, expresó el estudiante, y agregó que “en su momento, el colegio tenía cámaras, pero actualmente por una u otra cosa no la tiene, en el día de hoy no están puestas y nosotros pedimos más seguridad, y de parte del Centro de Estudiantes repudiamos todo hecho de vandalismo, de hurto, que sufre nuestra institución”.

“El colegio está en refacciones, nosotros no hemos iniciado el ciclo escolar porque están refaccionando el colegio, están en las últimas etapas y nos encontramos justamente con este robo que se ocasionó -relató el alumno-. Es algo que nos conmueve como comunidad educativa y es algo que hay que convocarnos y sentarnos a charlar sobre las nuevas medidas que podemos llegar a tomar: Ya no sabemos que podemos poner porque tiene rejas, se han agotado todas las instancias y ya no sabemos realmente cómo accionar ante todo el robo que se está ocasionando, y lo peor de esto, y que hay que recalcar, es que esto nos influye a los estudiantes en nuestra formación, en nuestro trayectoria escolar”.

“Al ser un colegio técnico usa mucho las máquinas, las herramientas, todo lo que puedas tener al alcance para poder recibirnos, y es muy escaso este tipo de máquinas y herramientas, y que nos encontremos con este hecho, la verdad, que es algo nuevo y algo que se suma a todos los años anteriores”, concluyó Sacayán en el programa radial “Un Gran Día”.

Asimismo, el referente pidió la colaboración de la comunidad ante cualquier información que se pueda brindar para recuperar los elementos robados.