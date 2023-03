Recomendaciones para armar un desayuno en el inicio de las clases

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Márquez comentó que “sea merienda o desayuno, en realidad en sí tratamos de que hagan las comidas en casa o en el lugar donde estén, porque después pasan 4, 5 o 6 horas en un ámbito escolar, y recomendamos que incluyan alimentos en pequeñas cantidades, lo que se llama colaciones, y en tal caso que sean de preparaciones caseras, o alimentos mínimamente procesados, o lo más naturales posible”.

Destacó que también son importantes los patrones de consumo de los padres: “El hecho de que existan patrones de consumo que no son los más adecuados nos da pie a seguir recomendando alimentos frescos como frutas trozadas, pueden ser panes caseros o preparaciones caseras, como muffins o budines, que tengan alguna fruta o verdura rayada, eso también suma mucho a los nutrientes de los chicos”.

A su vez, remarcó la necesidad de consumir “frutos secos, almendras, nueces algunos copos de cereal sin azúcar en tal caso, aceitunas, y tenemos varias listas de opciones para ofrecerles, pero la limitante principal es que los adultos se acostumbren a comer de esa manera o a que entiendan que tienen que estar educando a los chicos para que tengan una alimentación más sana más saludable y que entiendan que no es la última comida, es una colación, algo a comer, para llegar luego al almuerzo o a la cena, o a la actividad que tengamos a media tarde”.

“Es verdad que por tiempo, por horarios, porque terminan tarde al otro día muchos de los niños y niñas, o porque también los padres no nos hacemos el tiempo para eso, o porque les cae mal el desayuno, y por ahí comen mucho y tienen que salir a la escuela, y una opción para eso es que ingieran alguna bebida o un desayuno a la mitad digamos, algo antes de salir de casa y una opción para media mañana”.

“Yogurt puede ser una opción, habría que ver cuánto tiempo pasa en la mochila, por ser un alimento que necesita refrigerarse una hora podría estar en la mochila, pero no más y sería para el primer recreo, por ejemplo -sostuvo Márquez-; después hay opciones, el agua es fundamental, los jugos también pueden ser frescos o el agua saborizada, que puede ser casera y no siempre recurrir a gaseosas, que por más que no tengan azúcar tienen edulcorante y tienen cafeína, que también no es sano para ellos”.