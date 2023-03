Confirman el extraordinario aumento del valor de los huevos en el último mes

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Morcillé comentó que “actualmente, como se acostumbra todos los meses en casi toda la mercadería hay entre un 7 y un 5% de aumento en todos los productos, salvo en el huevo que se disparó muchísimo”.

En ese sentido, el comerciante mencionó que “el huevo ha aumentado este último mes como un 50%”, y agregó que “con faltante en el mercado y con actualización de precio constante, semana a semana, es hasta ahora el único producto que tiene un poco de faltante y fue significativo el aumento con respecto a otros productos”.

Con respecto a la situación puntual de su empresa, Morcillé sostuvo que “hasta ahora seguimos teniendo stock, no nos ha afectado, si ha menguado un poco, el aumento fue muy significativo y con un poco de faltante en las granjas, pero nosotros tenemos stock”.

“Si bien, por lo general, el huevo en el mes de febrero y marzo tiende a subir, es algo característico en el producto, nunca fue tan significativo como esta vez -relató el gerente-. No sé si será por el tema de la gripe aviar, que gracias a Dios todavía no tenemos casos confirmados en granjas que son productoras de huevo en Argentina, no sé si será por eso o qué fue lo que pasó que el precio ha aumentado tan abruptamente de golpe, pero es el único producto que sale de la costumbre normal que son todos los meses entre un 5% y un 7% en toda la mercadería.

“Nosotros como empresa no tenemos faltante de mercadería, ni de huevo, ni de stock, ya que contamos con camiones propios que están yendo y viniendo para abastecernos, y sí se nota una merma en las cargas, pero hasta ahora no tenemos faltante de mercaderías”, expuso Morcillé en la entrevista del programa radial “Un Gran Día”.