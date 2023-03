Von der Thusen: «No tenemos ningún acuerdo cerrado con Chispita»

El presidente del Concejo Deliberante y titular del Partido Ciudadanos, Raúl von der Thusen, quedó en el medio de una feroz interna peronista que hoy podría comenzar a normalizarse tras la sesión del Consejo del PJ.

Y es que durante el fin de semana hubo rumores de todo tipo y uno de ellos apuntaba a que el edil riograndense ya tiene un acuerdo cerrado con la pejotista Liliana «Chispita» Fadul.

Esto fue desmentido de plano por Von der Thusen, quien aclaró, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina: “No tenemos ninguna posición electoral tomada con el Partido Ciudadanos”. Sin embargo, sí hubo elogios para «Chispita», de quien dijo: «Tenemos una relación desde hace más de 20 años, somos un hombre y una mujer de la política y eso es lo que nos apasiona».

«No sé de dónde salió que hay un frente o un acuerdo, nosotros no tenemos absolutamente ningún cierre ni posición electoral», ratificó, y dijo que «cada uno está trabajando desde su partido político».

Pero las flores para la exdiputada peronista no terminaron ahí y Von der Thusen sostuvo: «Chispita es una mujer que ha dejado su vida de lado para poder avanzar en distintos proyectos, es una de las mujeres que valoro muchísimo y que está preparada para gobernar». Por eso no dejó la puerta abierta para una alianza con ella, destacando que «puede ser posible, siempre fui de la idea de que tienen que gobernar los mejores hombres y mujeres». «Chispita Fadul está preparada para gobernar, ha sido legisladora, ha sido convencional constituyente», añadió por último en relación a ese tema.

Pero también fue consultado por el rol que Ciudadanos tendrá en los comicios del 14 de mayo y dijo, consultado por su acuerdo con Martín Pérez: «Como yo lo he acompañado me imagino que me va a acompañar… me imagino que vamos a recibir el acompañamiento de Martín Para a la Legislatura».