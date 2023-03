Sólo 2 instituciones educativas no comenzaron las clases

El C.P.E.T y el jardín N° 12 aún no comenzaron las clases, a raíz de que continúan con las obras en los establecimientos.

El pasado 28 de febrero, el Gobierno de la Provincia informaba que 17 establecimientos educativos de Río Grande no comenzaban las clases el 1° de marzo, pero sí lo harían este lunes 6. Mauricio Turdó, quien es el secretario de Infraestructura Escolar de la Provincia confirmó en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina que sólo 2 instituciones educativas no dieron comienzo a las clases a raíz de que aún no finalizaron las obras.

Con respecto al C.P.E.T, Turdó indicó que continúan están tratando de finalizar las obras, y que se intervino la totalidad de los baños. Asimismo, se refirió sobre la polémica que se llevó a cabo por un grupo de padres, quienes se acercaron a la institución, ya que no estaban de acuerdo con los «baños no binarios».

Turdó expresó que son «baños universales», es decir, que todos contarán con inodoros y estarán aptos para personas con diferente capacidad. Asimismo, comentó que estos baños son un requerimiento por parte de los centros de estudiantes . Además, aclaró que los baños del taller están divididos. «Sólo comparten bachas. Nosotros tratamos de que los baños estén en condiciones y sea funcional».

En relación con el Jardín de Infantes N° 12 «Payasos, Globos y Chupetines», indicó que «A las 02:00 de la mañana estuvimos con una empresa para solucionar con otra caldera eléctrica. Se tomó temperatura y ese jardín está bien, por lo que se pondría operativo este 6 de marzo».

El Secretario de Infraestructura Escolar de la Provincia comentó que los trabajos llevados a cabo en los establecimientos ayudan al servicio del dictado de clases, y que las mismas continuarán ejecutándose, pero sin interferir en la vida cotidiana.