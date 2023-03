Para Melella, «Cristina no puede no estar» en el armado del frente

El gobernador Gustavo Melella ratificó su pertenencia dentro del Frente de Todos y sostuvo, sin titubear, que la estructura de esta alianza no es factible sin la presencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Lo hizo en diálogo con FM La Patriada, al asegurar: «Yo estoy cerca, dentro y en el corazón del Frente de Todos y hoy el frente tiene que dejar de lado cualquier actitud individualista y poner por delante el bien del pueblo».

«Nuestro único rival es Juntos por el Cambio, esa mirada del país que deja fuera a millones de argentinos y es por esto que hay que lograr la unidad y si tenemos que discutir que sea puertas adentro», dijo.

En relación a las candidaturas a nivel nacional, explicó que estas «tienen que salir del consenso: Alberto Fernández, Sergio Massa, Cristina, quien sea tiene que buscar la unidad de todos, porque no podemos someter a nuestro pueblo a un nuevo sufrimiento de cuatro años».

«El que sea el mejor candidato y el que represente la mejor expresión del frente va a ser acompañado», analizó, y agregó: «Cristina no puede no estar». De todos modos, reconoció que esto «es una decisión personal de la Presidenta» y recordó que «muchos se han dedicado a destruir a Cristina y fue feroz el embate a ella, a tal punto de intentar matarla, cosa que yo no aguantaría».