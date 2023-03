El Gobernador y los intendentes delinean un gran frente electoral

El próximo lunes, a las 19 horas, volverá a reunirse el Consejo del Partido Justicialista. La sesión se hará vía Zoom, de acuerdo a lo que definió el presidente del partido en Tierra del Fuego, Walter Vuoto.

La reunión, que en un principio se puede pensar sólo atañe a los pejotistas, cobra otro sentido cuando uno llega a conocer el objetivo de ese encuentro: a pesar de no conocerse el orden del día, sí se sabe que el intendente de Ushuaia buscará los avales que le permitan avanzar con la conformación de un frente que contenga al Partido Justicialista.

De no mediar inconvenientes ese primer paso se daría el lunes, iniciándose así un nuevo proceso para, con celeridad, definir qué tipo de alianza gestaría el peronismo. Y es que el reloj corre y el próximo 15 de marzo vencen los plazos para la inscripción de alianzas de acuerdo a lo establecido por el Juzgado Electoral.

Un gran frente, o nada

Los elogios mutuos y el trabajo conjunto que se percibe entre el Gobernador y los intendentes de Río Grande y Tolhuin no son exclusivos de la gestión; hay acuerdo entre ellos para conformar un gran frente electoral que los incluya a todos: FORJA (de Melella), Provincia Grande (de Martín Pérez) y HACER (de Daniel Hartington).

Solo así estos espacios darían el visto bueno para la alianza y no en caso de que se dé un “frente chico”, como el que promovían algunos actores cercanos al intendente Walter Vuoto.

Esto es así porque esa idea incluye (como propician varios frentistas) a un “tapado”, que siempre es parte del juego: el Movimiento Popular Fueguino, que en el 2019 acompañó a Gustavo Melella a la gobernación, aportando además la figura de Mónica Urquiza a la fórmula.

“Solo aceptaríamos la incorporación del MPF si se trata de un gran frente y no si solo se inscribieran FORJA, el PJ y el mopof, porque podríamos quedar en inferioridad de condiciones”, confío hoy una fuente cercana al Gobernador a ((La 97)) Radio Fueguina.

Ese es el límite, ya que los forjistas –incluso- amenazan con romper el frente si éste no es amplio, generando un escenario similar al del 2019 cuando FORJA lideró una alianza sin los peronistas para la gobernación. Esto cobra aún más sentido si se tiene en cuenta que aún no se definió qué ocurrirá con las listas espejo y que, al menos por ahora, no habrá sumatoria de votos el 14 de mayo.

Acuerdo en los ejecutivos y ¿libertad en los legislativos?

Si se concreta la alianza que la mayoría pretende, los intendentes y el gobernador se centrarían en la reelección de cada uno, allanándose el camino entre ellos.

Pero en los cargos legislativos la realidad es otra; los lugares en la lista son limitados y los compromisos demasiados. No hay lugar para todos los actores, si ese gran frente presentara listas únicas para concejales en cada ciudad y legisladores para la Provincia.

Es por esto que una de las propuestas es que Pérez digite la conformación de la lista de concejales en Río Grande y Vuoto y Harrington hagan lo propio en Ushuaia y Tolhuin, respectivamente. Melella sería el encargado de rellenar la de legisladores.

En este punto no hay consenso aún y los intendentes tienen compromisos que difícilmente puedan dejarse de lado sin caldear un escenario electoral que promete más complejidad que la que se podía creer.

Así, aparece otra alternativa: que la alianza solo alcance a los poderes ejecutivos y que luego que cada sector se presente de modo independiente y compitan entre todos por los lugares expectantes en los concejos y la Legislatura. En definitiva, un escenario similar al del 2019 (aunque por ahora sin sumatoria de votos).

Todo está por verse, las piezas del tablero comenzaron a moverse y el lunes podría darse el primer movimiento importante (al menos oficial): que el PJ apruebe la incorporación de este partido a un gran frente electoral.

(redacción radiofueguina.com)