Dura réplica del senador Blanco al discurso del Presidente

El senador nacional fueguino de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco, respondió con dureza al presidente de la Nación luego del discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

Blanco sostuvo que “Por suerte es el último discurso inaugural que vamos a tener que soportar de parte del peor presidente de la historia democrática argentina. Un discurso lleno de odio, agresiones al poder Judicial, mentiras y discriminación federal hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego”.

Blanco señaló que “Alberto Fernández acusó a la Justicia de entrometerse en la ejecución presupuestaria al otorgarle una cautelar a la Ciudad de Buenos Aires para que el Poder Ejecutivo le devuelva lo que le quitó”.

El presidente dijo, además, que “Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio” y que, por lo tanto, “no tiene derechos sobre esos recursos”.

En palabras de Blanco “Tierra del Fuego desde la óptica presidencial estaría en la misma condición que CABA y el Poder Ejecutivo podría hacernos lo mismo en cualquier momento”. Por eso, agregó el senador fueguino, “sería interesante escuchar la opinión al respecto del gobernador Melella”.

“Nuestro gobernador prefiere silbar bajito al ritmo del albertismo o del camporismo porque mientras lo haga no serán afectados los recursos de la provincia. Así es como los fueguinos vivimos bajo extorsión federal sin poder terminar de levantar cabeza nunca”.

“Entiendo el silencio táctico de Melella pero no comparto su estrategia de fondo. Hacerle seguidismo a un gobierno nacional que está acabado no es el camino. Lo mejor es tener un plan propio para la reconversión de la provincia que a todas luces no tiene”, finalizó el Senador de Juntos por el Cambio.