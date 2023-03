Alumna de la UTN, becada por el Instituto Balseiro

Con 24 años, María Luisa Bolognia, terminó de cursar la carrera de Ingeniería Química en la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional y ahora espera para presentar su tesis final y poder convertirse en profesional.

La alumna, lejos de quedarse sólo con su obligación de estudiar, se presentó como postulante para participar de una convocatoria para un trabajo de investigación en el Instituto Balseiro y pudo alcanzar el objetivo gracias a su currículum y sus altas calificaciones. Finalmente, Marilú -tal como la reconocen sus compañeros- fue seleccionada entre otros 22 postulantes de toda Latinoamérica.

Cabe destacar que Marilú es una joven riograndense que cursó sus estudios primarios en el colegio Don Bosco y el nivel secundario en la Misión Salesiana.

En diálogo con Prensa Universitaria, contó que la postulación fue en octubre de 2022 y, a fin de año, le comunicaron su aprobación. Ante ello, debió viajar a la provincia de Río Negro y presentarse en el Instituto Balseiro para cumplir con la beca desde el 30 de enero y hasta el 26 de febrero. “Son becas de investigación que duran un mes. La idea es que, en ese periodo, cada becado se involucre en un grupo de investigación y yo fui una de esas personas que participó de esas investigaciones”, explicó.

Entre otras cosas, cabe señalar que Marilú fue seleccionada por su currículum y por su promedio que alcanza los 8.46 lo que la posiciona por sobre la media que se sitúa en 8.1. “También, desde el Instituto, buscan perfiles de alumnos a punto de recibirse o recién recibidos que no hayan tenido contacto con la investigación”, agregó.

Temática

Respecto del tema, dijo que, entre los propuestos, había un proyecto relacionado al hidrógeno, “y mi tesis la estoy preparando con una temática similar, por eso me interesó”. En tanto confió que la tesis que está preparando llevará como título “Producción de Hidrógeno Verde en Tierra del Fuego” y, a grandes rasgos, se basa en la utilización del agua de mar para la producción de energía, de la mano de la producción de energía del parque eólico proyectado en la provincia.

La experiencia

“La verdad que la experiencia superó mis expectativas ya que conocí muchas cosas que no sabía de su existencia y a mucha gente muy interesante”.

“Entre otras cosas me sorprendió la magnitud que tienen los laboratorios, que, para mí, fue algo maravilloso”. Gracias a esa experiencia, “aprendí a utilizar muchos equipos que no conocía y pude ver cómo funcionan, y cómo se llega a diversos resultados y todo eso fue muy lindo y me gustó mucho”.

Marilú aseguró que la base académica que le dio la Facultad Regional Tierra del Fuego, “me ayudó muchísimo a que yo pueda interiorizarme en muchos temas y en poco tiempo”.

Apoyo

La joven alumna agradeció el apoyo de su familia. “Muy agradecida con mi abuelo que me brindó todo su apoyo”. También agradeció el acompañamiento de la familia universitaria de la Facultad Regional Tierra del Fuego y de los integrantes de la Fundación YPF que me impulsaron con esta experiencia”.

Finalmente, Marilú Bolognia se puso a disposición de los interesados e invitó a todos los estudiantes de todas las carreras que se brindan en la provincia a que se animen a postularse a este tipo de becas que el Instituto Balseiro ofrece todos los años. “Es una experiencia única y todos los estudiantes tienen la posibilidad de hacerlo, así que los invito a que se animen”.

El Instituto Balseiro

Es una institución pública y gratuita con una serie de características que lo hacen único. Fue creado en 1955 y se concretó su formalización en el convenio firmado entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). Sus objetivos se reflejan en la Resolución del Rectorado 0445 de 1999, donde ambas partes

Entre otras cosas, el Instituto Balseiro trabaja en forma permanente con la misión de aportar de un modo sustancial al crecimiento del país en Ciencias y Tecnología a través de la formación de científicos y tecnólogos tanto en el área nuclear con fines pacíficos como en la no-nuclear. Estos logros se alcanzan a partir del fomento y concreción de actividades académicas de alto nivel.

Características únicas

Es destacable el hecho de que todos los estudiantes del IB reciben becas completas de la CNEA, lo que les permite una dedicación plena al estudio. Éste, entre otros aspectos distintivos, permite que los alumnos de las carreras de grado y posgrado del IB accedan a una formación de avanzada tanto en los aspectos teóricos como en la práctica de laboratorio y la innovación tecnológica.

Los estudiantes del Instituto Balseiro reciben educación personalizada dada la relación, en cantidad y calidad, docente-alumno. A la vez, estos docentes son investigadores y tecnólogos en actividad que se vinculan en forma continua tanto con centros científicos y tecnológicos como con empresas de tecnología en el país y el mundo. De este modo, la experiencia adquirida se transmite a los estudiantes quienes se forman en un ámbito estimulante de investigación científica y desarrollo tecnológico de vanguardia; enfrentan el desafío de crecer profesionalmente en una actitud crítica y con capacidad para resolver problemas novedosos y de alta complejidad. Por otro lado y siguiendo la premisa fundacional del Dr. José Balseiro, los estudiantes realizan prácticas en los laboratorios de primer nivel del CAB como parte indisoluble de los currículos respectivos. La formación se completa con diversas materias optativas y cursos especiales.

Así, al alto nivel académico se suma el beneficio de contar con una beca, lo que permite al alumnado desarrollar su carrera de un modo pleno, con una mirada innovadora, inquisitiva y con vistas a los desafíos en CyT que plantea el presente.

Carreras y más

En el Instituto Balseiro se dictan carreras de grado en Física, Ingeniería Nuclear, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Telecomunicaciones. Cabe destacar que el IB es la única institución del país donde se dicta Ingeniería Nuclear en nivel de grado. También, se brindan siete carreras de posgrado: la Carrera de Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear (CEATEN), las maestrías en Física, Física Médica e Ingeniería y los doctorados en Física, Ingeniería Nuclear y Ciencias de la Ingeniería.

Otras actividades académicas incluyen, entre otras, la Escuela de Física del Sólido IB-CAB, Pasantías de Verano, Pasantías por Convenios con universidades nacionales y extranjeras y Becas de Verano, Escuelas de Especialización, Talleres, Congresos, Conferencias, Coloquios y Workshops.

Con la sociedad

El Instituto realiza una amplia variedad de actividades en relación directa con la sociedad. Algunas de estas actividades son: apoyo a estudiantes universitarios en la web, becas para pasantías dirigidas a alumnos de colegios secundarios, capacitación a docentes de todos los niveles, colaboraciones en Ferias de CyT escolares, Muestra CAB-IB de experimentos para todo el público, charlas de especialistas en escuelas durante la Semana de la Ciencia y la Tecnología, eventos culturales, programas de radio, divulgación de temas CyT en medios masivos, visitas guiadas al CAB, entre otros.

Finalmente, cabe destacar que todas las actividades académicas del Instituto Balseiro transcurren en el campus del CAB inmerso en la espectacular belleza del bosque andino patagónico.