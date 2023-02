Messi, Scaloni, Martínez y la hinchada argentina ganaron los premios “The Best”

El crack rosarino y campeón del mundo Lionel Messi se adjudicó el premio que otorga y organiza la FIFA, como Mejor Jugador, en la gala que se realiza en París, Francia.

El crack rosarino Lionel Messi, capitán del campeón del mundo en Qatar 2022, recibió el premio como Mejor Jugador y lo consideró como «un reconocimiento a todo lo grupo» por el logro en la Copa del Mundo.

«Agradezco a mis compañeros. Hoy estamos con el «Dibu» (Emiliano Martínez) y (Lionel) Scaloni, pero estamos en representación de ellos. Es para todo el grupo por lo que hicimos», expresó Messi de cara a los invitados por la FIFA en la fiesta realizada en París, Francia.

«El 2022 fue una locura para mí. Pude conseguir mi sueño después de tanto pelear e insistir, al final llegó. Es lo más emocionante de mi carrera, es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden tener», agregó el rosarino.

«Agradezco a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido de esa manera el Mundial, que quedará de por vida en nuestro recuerdo. Un beso grande a mis hijos, los amo», dijo Messi.

A su vez, el delantero del PSG de Francia se acordó de sus competidores en la terna: «Es un placer volver a estar acá, y entre los tres, con (Karim) Benzema, y con Kylian (Mbappé) que tuvieron un año grandísimo. Es un honor estar en esta gala», subrayó finalmente «Lío».

Scaloni y “Dibu”

El seleccionador argentino Lionel Scaloni, campeón del mundo en Qatar 2022, ganó hoy el premio The Best de la FIFA como Mejor Entrenador, en la ceremonia que se lleva a cabo en Francia, donde agradeció y expresó su felicidad por el reconocimiento.

«Eternamente agradecido. No hay cosa más linda que ver a tu país feliz, con la gente festejando en las calles; no tiene precio», fueron las primeras palabras de Scaloni en la fiesta de la FIFA.

«Tiene un valor enorme este premio. Agradezco a los jugadores, a los 26, que nos llevaron a la gloria. No hubiese sido posible sin ellos. Al presidente de AFA, Claudio Tapia, por haberme elegido, y a toda mi familia», indicó el ex defensor de Newell’s Old Boys y Estudiantes LP.

Scaloni, de 44 años, extendió el agradecimiento a su cuerpo técnico, «Pablo Aimar, Roberto Ayala, Walter Samuel, Matías Mana, Martín Tocalli, Rodrigo Barrios y todos los demás, que más que colaboradores son amigos».

A su vez, el arquero marplatense Emiliano «Dibu» Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022 con el seleccionado argentino de fútbol, consideró «un orgullo» para el país haber obtenido el premio The Best, en la ceremonia que se realiza en la ciudad de París, Francia.

«Es un orgullo para mí país. La gente sabe lo pasional que es el argentino y poder levantar la Copa del Mundo es algo increíble, sobre todo por el nivel económico que vivía el país», dijo Martínez con el trofeo en mano y visiblemente emocionado.

Argentina and Aston Villa goalkeeper Emiliano Martinez delivers a speech after receiving the Best FIFA Men’s Goalkeeper award during the Best FIFA Football Awards 2022 ceremony in Paris on February 27, 2023. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Martínez, de 30 años, se consagró además como el primer argentino en ganar un premio individual al mejor arquero del año.

«Siempre me preguntan qué arquero fue mi ídolo. Yo digo que son mi madre limpiando edificios, 8 o 9 horas; y mi padre yendo a trabajar a diario. Mis ídolos son ellos», agregó el arquero del Aston Villa de Inglaterra.

La mejor hinchada y el bombo del “Tula”

Argentina obtuvo hoy el premio The Best como Mejor Hinchada, por el aliento y espectáculo brindado durante el Mundial de Qatar 2022, y tuvo a Carlos Pascual, más conocido como «Tula», como su representante para recibir el galardón.

«Como argentino estoy contento porque nos llevamos todos los premios. Desde 1974, estuve en todos los mundiales. Soy un hincha más que represento a millones de argentinos, que festejaron el campeonato del mundo», dijo «Tula» desde el escenario, en la fiesta de gala de la FIFA.

«Tula», quien se consideró «el primer bombo de la historia del mundo», subió caracterizado con la camiseta celeste y blanca, gorro y bombo en mano. De hecho, como si estuviese en una cancha, se dio el gusto de tocar el instrumento que el ex presidente Juan Domingo Perón le obsequió en 1971.

«La satisfacción que me dio ver a la Argentina, como hincha del fútbol, no tiene precio», dijo el famoso hincha argentino.

La hinchada argentina se impuso ante Japón y el árabe saudí Abdullah Al Salmi, quien caminó 55 días por el desierto para estar presente en los partidos de su país.

"Tula":

Porque recibió el #FanAward para la Hinchada Argentina en los #TheBest pic.twitter.com/v5OSAT52za — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 27, 2023

(Télam)