ATE aún no cerró un acuerdo salarial con Provincia

El gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Río Grande, había llevado la propuesta del aumento del 40% en una sola cuota ante el Gobierno Provincial. Este último les ofreció sólo el 26%, por lo que el gremio se reunirá este lunes para tomar una decisión.

Ante esto, Felipe Concha opinó que “los aumentos salariales no pueden ser unos más y otros menos, ya que las necesidades es de igual para todos los trabajadores, pero son los compañeros los que tienen que decidir. En caso de no aceptarse, pediremos una paritaria urgente para seguir trabajando. Aún no se firmó nada porque queremos hablar con las bases, luego nos reuniremos de nuevo con el Gobierno porque este tema no puede seguir dilatándose”.

“Tenemos que llegar a un acuerdo” – expresó, y además resaltó la importancia de reunirse con los trabajadores para dialogar sobre el tema, por lo que alentó a que presencien las asambleas, ya que en estos lugares se tomará la decisión de lo que pasará. El secretario General comentó que este lunes habrá una reunión con personal del hospital a las 11:00 hs y con escalafón seco a las 17:00.

“Discutimos paritarias, propuestas, y avanzamos muchísimo porque sabemos que la inflación avanza y los salarios de los empleados públicos están por debajo de la línea de pobreza, por lo que tenemos que tener mucho cuidado y de no tener trabajadores pobres. Hoy por hoy, los aumentos que discutimos son hasta abril, y luego queremos nuevas paritarias. Nosotros defendemos el bolsillo de los trabajadores”, sentenció.

Con respecto a la concurrencia de las asambleas, indicó que las mismas son libres y en caso de que concurran “10, se aprobará lo que digan esos 10”. “Creo que el que no va, es porque no tiene interés”, sentenció.

“Es fácil quejarse por redes sociales, pero yo quiero que vayan a las asambleas, para que después no digan que firmamos un acuerdo a espalda de ellos. No se preocupan de ir a las asambleas”, continuó Felipe Concha. “Queremos que vayan a tomar decisiones en las asambleas, que opinen. No tienen que ser cómodos”.