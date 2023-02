Hugo Martínez: “Tierra del Fuego tiene que ser un ejemplo de unidad para el resto del país”

Además habló de política y tras manifestar su apoyo a la unidad en la provincia y al intendente Martin Perez en Río Grande, señaló que su compromiso es con la política y no con los cargos.

En ese sentido, el edil señaló que “fue muy emotivo, es la primera vez que en el Concejo Deliberante ocurre este hecho y se hace este reconocimiento” y agregó que Para nosotros es sumamente importante dado que la Antártida forma parte de nuestra Provincia y tiene una importancia geoestratégica y geopolítica que se discute en el mundo, así qué para reafirmar y reivindicar nuestros derecho sobre la Antártida Argentina nosotros hemos realizado este acto”. Vale señalar que Marisa de las Nieves Delgado nació en 1978 en la base Esperanza, cuando su madre, Juana Pabla Benítez, se encontraba en misión antártica allí.

Martínez llamó a tener en cuenta el contexto internacional conflictivo que atravesamos y las motivaciones referidas a recursos naturales de esos conflictos, subrayando que toda la Provincia, incluyendo el territorio antártico, es un espacio de abundantes riquezas y de importantes recursos energéticos, cuestión que suscita hoy el nudo del conflicto bélico en Europa.

“Tenemos que prepararnos para un nuevo mapa mundial, esta es la situación, especialmente en nuestra provincia que para el país es una de las zonas más conflictivas en política internacional”, dijo el edil.

Además de ello, señaló que el Reino Unido sigue ampliando su dominio en el Atlántico Sur, a su entender con el fin de generar dominios sobre el continente blanco.

En cuanto a lo electoral, el concejal dijo que “hoy se está discutiendo la unidad o las internas, yo estoy por la unidad, es necesario que Tierra del Fuego el Frente de Todos sea un ejemplo para todo el país para que vayamos en unidad y podamos ganar las elecciones para llevar a cabo una política nacional que nos permita desarrollarnos”.

“El desafío es muy grande como para que uno minimice toda la política en cuestión de una candidatura o un desafío sectorial, así que nosotros estamos por la unidad más allá de la candidatura personal” enfatizó Martínez y agregó, “como siempre digo, soy un soldado de la causa peronista y el día que me toque ir a barrer la unidad básica, como lo hago muy seguido además, no se me van a caer los anillos”.

“Creo que uno ha hecho bastante por el peronismo como para también estar tranquilos como para dar paso a las nuevas generaciones que tienen que hacerse cargo de las responsabilidades que vienen, nosotros felices en lo individual por todo el aporte que uno ha hecho, hemos recuperado el municipio de Río Grande de la mano de un dirigente como no hay muchos, le cuesta mucho a una comunidad generar esta calidad de dirigentes, así que estamos apoyando la candidatura de Martín Perez”.

En referencia a lo nacional, Martínez sostuvo que “estamos en un presente que no es el mejor pero que se está haciendo muchísimo, hay que ver cómo ha caído la desocupación, como ha crecido la industria, quizás no con el mejor modelo que nosotros pensamos pero si con la reactivación de la industria y de distintos actores fundamentales del desarrollo nacional” y agregó, “por el otro lado tenemos a los que nos han dejado atados a una deuda que es muy difícil de enfrentar, por lo tanto estos condicionantes son las bombas de tiempo que nos dejaron activadas, con una deuda que no significó la reactivación económica, sino que nos endeudaron para fugársela” .

“Esto está ocurriendo en todo el mundo, tampoco es Argentina ajena al enriquecimiento de unos pocos en el mundo a través de las finanzas y de maniobras financieras, sin necesidad de producir nada se están enriqueciendo se están quedando con todo, lo estamos viendo en la Patagonia, lo vemos en Lago Escondido, en todas esas zonas que son ejemplos a lo largo del país, en detrimento de las grandes mayorías que van padeciendo todas las situaciones que generan la inflación, la falta de viviendas, la falta de tierras, así que creo que es necesario que Tierra del Fuego tenga una voz potente porque tenemos mucho para decir”, finalizó.