Indignación de un excombatiente porque un guía se refirió a las Malvinas como «falklands «

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, el visitante y ex combatiente, de nombre Daniel comentó que “en enero estuvimos unos días en Ushuaia, un lugar maravilloso de la Argentina, hicimos varias excursiones, una de ellas fue el día 20 de enero, que tomamos la excursión de la tarde, que va desde el puerto de Ushuaia hasta la pingüinera”.

Mencionó que “la excursión la tomamos con la empresa Tolkeyen, pero el barco era Rumbo Sur, un barco que estaba lleno de muchos extranjeros, muchos turistas extranjeros, y durante el trayecto la guía iba hablando en español y luego lo traducía al inglés”.

Allí fue cuando Daniel escuchó que la guía denominaba a las Malvinas como Falklands Islands: “Me sorprendió que, cuando en español hablaba de las Islas Malvinas, ella en inglés las traducía como Falkland Islands, lo cual a mí la verdad es que me molestó bastante. Una vez que terminó ella de hablar fui personalmente a hablar con ella, y a decirle que me había molestado, que me parecía que no correspondía, que la discusión de la defensa de la soberanía nacional está en todos los detalles, en relaciones complejas que pueden llevarse a nivel de un Gobierno nacional, pero también en estos pequeños detalles, como traducir algo que no es traducible y Malvinas es siempre Malvinas”.

“Ella me dijo que debería quejarme por las redes sociales, lo cual me pareció molesto porque hubiera esperado que me dijera que lo iba a tener en cuenta aunque sea, pero no creo que haya sido así”, expuso el veterano en conversación con Marita Romero, durante el programa radial «Un Gran Día».

Asimismo, Daniel añadió que “yo le dije que no me parecía de ninguna manera, porque la persona que escuchaba su traducción debería llevarse la idea de que las Malvinas son argentinas, en español, en inglés o en el idioma que sea, más aún teniendo en cuenta que Ushuaia hoy cumple el rol de ser capital de Malvinas y Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego, por lo tanto no me pareció adecuado esa traducción, porque se llevan información que no debería ser por parte de los extranjeros”.