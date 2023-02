Para Melella, «no es el momento de ampliar la Legislatura»

El Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó en las últimas horas que los fueguinos votarán este año por 15 legisladores, tal y como viene sucediendo.

Y es que muchos suponían que, en base al crecimiento del padrón electoral y del número total de habitantes, podría ampliarse también el número de parlamentarios, cosa que fue descartada de plano por el mandatario.

«Primero que los datos del Censo son provisorios y todavía no son definitivos; y por otro lado la Constitución no obliga. Lo que la Constitución dice es podrá”, señaló Melella en entrevista a El Diario del Fin del Mundo.

«La verdad que nos parece que no es el momento de ampliar la legislatura. No estamos obligados a hacerlo, entonces entendimos que no no es el momento”, resaltó, y cerró, sin dejar lugar a dudas: “Me parece que no es el momento para ampliar el gasto político y la estructura”.