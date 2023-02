ATE espera la respuesta de Gobierno sobre el pedido de un 40% de aumento

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Concha explicó que que “tuvimos dos reuniones con Gobierno y pasó a cuarto intermedio para mañana jueves a las 10 de la mañana en Tolhuin, así que esperamos la respuesta de Gobierno”.

El sindicalista indicó que “nosotros ya dimos nuestra propuesta desde el sindicato, hemos planteado 40 mil pesos para las asignaciones familiares y se logró 36 mil pesos; y planteamos el 40% de aumento, donde estamos esperando la respuesta de Gobierno”.

Sobre lo conseguido en las asignaciones familiares, el sindicalista comentó que “esto es por hijo lo que hemos planteado y, si bien no logramos los 40 mil, conseguimos los 36 mil pesos, que es más de 360% de aumento, porque estaban en 10 mil pesos”. Sin embargo, el referente de ATE destacó que “el tema es que el salario se cayó un montón, se recuperó el salario más del 400% en el escalafón seco y húmedo el año pasado, pero la plata no alcanza porque aumenta todo”.

“Nosotros hemos planteado un solo pago y ahora el jueves vamos a ver la respuesta de Gobierno, nosotros lo que queremos es que el aumento que logremos sea hasta abril y sentarnos en abril de nuevo para seguir discutiendo y analizando cómo se nos lleva la inflación, porque aumenta todo y los salarios vienen en bajada”, remarcó el gremialista en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

En ese sentido, Concha expresó que “yo creo que tienen que hacer un esfuerzo, venir con una propuesta, que nos pongamos de acuerdo, y si no esto se va a complicar”, teniendo en cuenta que “yo creo que las clases tienen que empezar normales y, si no tenemos el aumento van a haber muchas asambleas, informar a los compañeros, y ya los chicos ya no van como tienen que ir a las clases”.