Fuerte cuestionamiento de García Cuerva a los datos del Censo

La cifra acerca de las personas que viven en la calle ha sido uno de los datos más cuestionados del Censo 2022, ya que se informó –en base al relevamiento- que hay varias provincias donde no existen familias sin techo y entre ellas se encuentran las de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Quien cuestionó ese informe ahora fue el Obispo de ambas provincias, Monseñor Jorge García Cuerva. Durante una visita a la ciudad de Puerto Deseado, el prelado afirmó que tal dato “sólo un iluso lo puede creer” y que “conozco gente concreta que vive en la calle”.

García Cuerva ofició la misa central en el marco de la conmemoración de la Virgen de Lourdes en la ciudad portuaria, al terminar realizó, junto a los sacerdotes que lo acompañaban, la unción de los enfermos, saludó, conversó y hasta se animó a las selfies con los fieles peregrinos que de toda la provincia de Santa Cruz llegaron hasta la localidad costera.

“Por un lado tengo la responsabilidad de la evangelización, transmitir el mensaje por todos los canales comunicativos posibles. También tengo la responsabilidad de vivir la caridad. La Iglesia tiene que estar acompañando las realidades sociales más difíciles de mayor pobreza, de mayor injusticia, allí debemos estar” enfatizó el presbítero.

Por otro lado preciso que su misión es anunciar la buena noticia de Jesús “pero también de denunciar aquellas cosas que considero que no están bien, de trabajar con los sacerdotes y de que podamos entre todos construir un mundo más justo”.

En ese sentido expresó que los números del Censo de Santa Cruz y Tierra del Fuego no son tan reales y que solo un iluso los puede creer “lo que digo es que el número anunciado, de cero las personas en situación de calle, algo que para mí es un número bizarro, que no es real porque conozco gente concreta que vive en la calle y que incluso duerme en los cajeros automáticos. Por eso no nos pueden decir que no hay”.

De todas maneras, García Cuerva dijo que con sus declaraciones quiso “alertar porque si el Censo dice cero, quizás hay algún iluso que cree que estamos muy bien, y creo que un problema, lo primero que hay que hacer para solucionarlo, es reconocer que existe. Entonces hay que reconocer que en nuestra diócesis, aún en el frío hay gente que duerme en la calle o andan yirando de lugar en lugar durmiendo en pensiones indignas que dan vergüenza, que a veces no tienen ni habilitaciones y eso no es un lugar digno para dormir y es como dormir en la calle”.

En tanto Monseñor aseguró que desde la Iglesia se implementan políticas de “asistencia inmediata para las personas en situación de calle, es decir que o pagamos o buscamos algún albergue donde ellos puedan dormir dignamente. Del mismo modo asistiéndolo con alimentos y medicación. Por otro lado estamos llevando adelante en Río Gallegos un plan de viviendas. La Iglesia tiene muchos terrenos y es un pecado no utilizarlos si la gente no tiene donde vivir. Por eso comenzamos con esta iniciativa que es un plan de vivienda convenido con Caritas y el Ministerio de Desarrollo Nacional. Es una política pública que existe hace mucho y que permitirá que pronto 15 familias que van a tener sus casas” cerró.

(Fuente: Deseado Noticias)