Imperdible oferta de lentes con cristales de repuesto y en 12 cuotas sin interés

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, López señaló que “como todos los años hacemos una promoción escolar y en este año hemos hecho un pequeño cambio”. Agregó que “a los chicos que vienen con la receta, le hacemos un par anteojos completo y le hacemos un par de cristales más de repuesto para que tengan por si les pasa algo, y aparte lo vamos a hacer en 12 cuotas sin interés”.

“Va va a ser una linda promoción para que aprovechen todos, va a ser en 12 cuotas sin interés y, aparte del anteojito de receta, va a tener un par de cristales sin cargo más, así que esperamos tener mucha aceptación”, indicó el comerciante local en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Asimismo, respecto de los modos de pago, López mencionó que “se puede pagar con todas las tarjetas, no hay ningún problema, se puede hacer con todos los pagos que hagan falta”, siendo que “el único requisito es que no puede ser con tarjetas que no están adheridas al banco, es decir que puede ser con cualquier tarjeta siempre y cuando sea bancaria”.

Por otra parte, dio precisiones sobre los costos que se manejan actualmente. Sostuvo que “hay de todos los precios, los cristales más económicos, rondan en 4000 pesos el par, es una cosa aproximada, y los armazones también andan por esos valores, aproximadamente”.

“De todos modos, nosotros arrancamos de un valor básico que tiene armazón y cristales, de la línea más económica, en 6.900 pesos todo completo, pero de ahí hacia delante hay de todo, porque los chicos también están usando mucho antireflex y filtro ultravioleta, entonces eso lo encarece al producto, pero hay de todo”, explicó López.

Para terminar, el empresario riograndense remarcó que esta promoción especial de vuelta a la escuela comenzará la semana que viene: “La promoción será a partir del miércoles de la semana que viene en nuestros locales de Perito Moreno 228, Piedrabuena 734 y San Martín 891, desde las 10:00 de la mañana hasta las 12:30 y desde las 15:00 hasta las 20:30 de lunes a viernes, y los sábados de 10:00 a 13 horas”.