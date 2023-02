Cuantioso robo y destrozos en la Escuela 46 de Chacra XI

Al menos 15 computadoras se llevaron los delincuentes que, además, provocaron destrozos en el establecimiento que no cuenta con sistemas de seguridad. No se verá afectado el servicio de entrega de módulos.

“Estamos muy tristes por lo que ha pasado”, deploró Balbina Oronel, la Directora de la Escuela 46 General Martín Miguel de Güemes, luego del robo ocurrido durante la madrugada.

Autores -por ahora- ignorados, ingresaron por la fuerza al establecimiento sito en calle Playero Blanco 268 en barrio Chacra XI y se alzaron con un importante botín.

“Sacaron todas las máquinas de Informática, que son quince”, precisó la directora. Se trata de computadoras de escritorio, de elevado costo, que integraban el patrimonio de la escuela

Pero, además, los delincuentes también se dieron tiempo para destrozar cuanto encontraron a sui paso, haciendo gala de un desequilibrio mental como pocas veces se encuentra. “Hicieron destrozos en secretaría, en Biblioteca, en las aulas, no sé que más se llevaron porque aún no me dejan entrar”, agregó Oronel. “Estoy esperando que terminen las pericias para conocer la magnitud exacta del daño».

A pesar de lo ocurrido, no se va a ver afectado el servicio de entrega de módulos alimentarios, aclaró la directiva.

Balbina Oronel comentó, finalmente, que han sido varios los hechos de robo y vandalismo ocurridos en apenas cinco años de existencia del establecimiento, que no cuenta con cámaras de seguridad, alarma ni sistema alguno de protección contra la delincuencia.