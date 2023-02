Base conjunta en Tolhuin: la Infantería de Marina celebra la llegada del Ejército

Ya se encuentra en Tierra del Fuego el Escalón Adelantado del Ejército Argentino que viene a preparar el terreno para la instalación de una base militar en Tolhuin, según se anunció hace unos días.

El Comandante de la Infantería de Marina de nuestro país Contralmirante Fernando Daniel Terribile, destacó la presencia del arma terrestre y dijo que “viene una nueva etapa del ámbito conjunto; es lo que siempre hemos buscando y lo que hace bien al país en el contexto de tener fuerzas preparadas para la defensa nacional”.

El Contralmirante Terribile arribó a Río Grande para encabezar este miércoles el cambio de Comando de la FAIA. El alto jefe militar puso en funciones al frente de la FAIA, al Capitán de Navío de IM Héctor Antonio Herrera, quien de este modo reemplazó a su par, el Capitán de Navío de IM Agustín Pons en el cargo.

Justamente Terribile fue también Comandante de la FAIA (Fuerza de Infantería de Marina Austral) hace pocos años y este regreso, aunque fugaz, le permitió reencontrarse con muchos vecinos con quienes hizo amistad.

“Vuelvo a lo que considero mi segunda casa, entre el año 2017 y 2018 en la Fuerza de Infantería de Marina Austral hice muchísimos amigos y realmente volver a casa me satisface muchísimo y me siento muy orgulloso”, confió.

Recordó el alto jefe que “la Armada Argentina es una institución fundacional en Tierra del Fuego y en el caso particular de Río Grande tiene a su BIM 5 como parte constitutiva de la comunidad. Somos parte de la historia de Río Grande, nos sentimos parte de la ciudadanía y justamente es el Batallón 5 el que representa el espíritu de la Armada y de la Ciudad y lo representa muy bien en el recuerdo, especialmente por su actuación en Malvinas y su despliegue en el conflicto bélico de 1982 en que tuvo una alta performance en la defensa nacional”.

Sobre la ceremonia dijo que “es una tradicional etapa que sigue la Armada Argentina en el cambio de sus autoridades”.

Llegada del Ejército Argentino

Tras la ceremonia castrense se lo consultó sobre la llegada del Escalón Adelantado del Ejército Argentino que ya se encuentra preparando el terreno para el asentamiento de un cuartel en Tolhuin con la cooperación de la Armada Argentina.

“Viene una nueva etapa del ámbito conjunto; es lo que siempre hemos buscando y lo que hace bien al país en el contexto de tener fuerzas preparadas para la defensa nacional y realmente lo estamos haciendo en todos los ámbitos”, destacó el alto jefe militar.

El Contralmirante Terribile observó que “este ámbito geográfico tan particular de Tierra del Fuego es uno de lo que pretendemos darle mayor ímpetu y formar, adiestrar, preparar, sostener y alistar a cada una de nuestras unidades para que estén listas y preparadas para cuando la defensa nacional lo requiera”.

El Comandante de la Infantería de Marina de nuestro país Contralmirante Fernando Daniel Terribile y el Jefe del Escalón Adelantado ‘Río Grande’ del Ejército Argentino, Coronel Víctor Hugo Olivarez.

Finalmente evaluó que en el marco internacional complejo es fundamental reforzar y redoblar el adiestramiento y la preparación militar. “Es nuestra razón de ser como infantes de marina y para eso se nos asigna un presupuesto, para estar preparados para cuando la defensa nacional nos convoque en la forma más óptima posible”, concluyó.

Por su parte, el Coronel Víctor Hugo Olivarez, jefe de este escalón, brindó detalles de los preparativos. “Fui designado como Jefe del Escalón Adelantado Río Grande por el Ejército Argentino para cumplir con la primera etapa de la conformación de una base militar en el área de Tolhuin”.

Confió que “la mirada que tiene el Ejército es la de venir a hacer presencia en este lugar, pero desde el punto de vista del adiestramiento también de nuestros soldados, es importante tener una base para dicha formación y en cumplimiento de la resolución del Ministro de Defensa (Jorge Taiana) de hacer y conformar una base de entrenamiento en el área de Tolhuin y en esa dirección estamos trabajando”.

Agregó que “nosotros venimos, en primera medida, a establecer los acuerdos, coordinar los acuerdos para la conformación de esa base y también establecer los primeros contactos con las autoridades políticas y militares de la zona para ir adelantando este tema”.

Consultado sobre la composición de este Escalón Adelantado Río Grande, el Coronel Olivarez detalló que “está compuesto por cuatro oficiales y siete suboficiales que vienen a trabajar con nosotros en su calidad de conductores, operarios y otras especialidades para que podamos funcionar”.

Preguntado si la unidad del Ejército que se quiere instalar es de alguna especialidad específica (Infantería, Artillería, Comunicaciones o Ingenieros), el Coronel dijo que “eso no está establecido todavía en el planeamiento, porque a partir de que empecemos con los trabajos y veamos en particular cómo será el despliegue. Lo que sí se puede adelantar es la magnitud del componente que va a trabajar que está en el orden de la sub unidad. Estamos hablando de entre 30 a 50 personas las que estarán trabajando”.

En este sentido confió que “el reto será el modo de traslado, la forma de transporte y la utilización de todos los recursos para poder establecer esas personas acá por un tiempo determinado; es decir, va a ser de manera temporaria porque no está todavía establecido en el planeamiento todo ese tipo de cuestiones”.

Finalmente, se le preguntó si trabajarán en conjunto con la Infantería de Marina u otras unidades de la Armada Argentina a lo que respondió que “el trabajo es coordinado en este momento para establecer los acuerdos y ver la porción del campo de instrucción que vamos a poder ocupar de parte del Ejército Argentino. Ahora el trabajo conjunto se hace permanentemente en otros ámbitos, pero acá en Tierra del Fuego estimo en una segunda etapa lo podremos hacer dentro de dos años para adelante”, finalizó diciendo.

Cambio de mando en la FAIA

En la Plaza de Armas de la Agrupación de Infantería de Marina en esta ciudad, se llevó a cabo la ceremonia castrense de cambio de comando de la Fuerza de Infantería de Marina Austral (FAIA por su acrónimo militar) en donde el Comandante de la Infantería de Marina (COIM) contralmirante Fernando Daniel Terribile, puso al frente de la misma al Capitán de Navío de IM Héctor Antonio Herrera.

El nuevo jefe reemplaza a su par, el Capitán de Navío de IM Agustín Pons, quien a la vez ocupará un nuevo cargo en la sede de la Infantería de Marina en Puerto Belgrano.

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales, judiciales, fuerzas federales y con asiento en la provincia, veteranos de guerra de Malvinas, personal retirado y público en general.

Cabe destacar que la FAIA agrupa a las unidades combate BIM 5 de Río Grande y BIM 4 de Ushuaia, como así también a la unidad de apoyo logístico y de combate, como lo es el Destacamento Naval Río Grande.

Durante el acto, el Capitán Pons brindó palabras alusivas de su paso por el Comando de la FAIA y destacó al personal a su mando como así también, tuvo palabras de merecimiento a la comunidad de Río Grande (ver más abajo).

Luego, el Contralmirante Terribile tomó juramento al nuevo comandante, tras lo cual, le ordenó que asuma la comandancia.