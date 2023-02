Con énfasis en la obra pública, el intendente realizó el discurso de apertura de sesiones

Realizó importantes anuncios como por ejemplo la extensión del muro costanero, el comienzo de la obra del Mercado Local en el ex kiosco Fénix y más obras viales en la ciudad.

El intendente Martín Perez encabezó la Apertura legislativa 2023 del Concejo Deliberante. El Plan de Obras fue el eje principal de su alocución. Además, hizo mención y destacó las diversas políticas sanitarias, de género y sociales implementadas desde el comienzo de la gestión a la actualidad. Realizó importantes anuncios como por ejemplo la extensión del muro costanero, el comienzo de la obra del Mercado Local en el ex kiosco Fénix y más obras viales en la ciudad.

En las instalaciones del Polideportivo “Carlos Margalot”, el intendente Martín Perez dio apertura a las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de nuestra ciudad.

En su discurso, destacó el histórico Plan de Obra Pública que se está llevando adelante. Afirmó que “todas las obras que inauguramos y que están en marcha son gracias al trabajo y el esfuerzo de todas y todos los riograndenses. Obras que en este 2023 van a significar el 37% del presupuesto municipal. Esto lo podemos hacer porque tenemos las cuentas ordenadas y porque contamos con el apoyo permanente de un gobierno nacional que en estos tres años nunca nos dio la espalda y apuesta por el potencial estratégico de Río Grande”.

“La doble vía de la avenida Santa Fe ya es una realidad. Una obra emblemática que le cambió la cara a nuestra ciudad, que se financió enteramente con fondos municipales y que hoy nos permite transitar con seguridad y mayor rapidez”, indicó.

Además, señaló que “tras 20 años volvimos a construir un Paseo Costanero que nos va a permitir disfrutar de nuestro inmenso mar, revalorar los monumentos a nuestros héroes de Malvinas y, a la vez, proteger a nuestra costa”.

Asimismo, adelantó que “hemos logrado la aprobación de nuestro gobierno nacional para la extensión de 250 metros adicionales de defensa costera en la zona norte de nuestra ciudad, para comenzar a poner en valor la zona de la costa ubicado en la zona del Cristo”.

También se refirió a las obras hídricas y de saneamiento ya finalizadas, que mejoraron la calidad de vida de 30.000 vecinos, en su mayoría antiguos pobladores, que esperaron más de 30 años esta solución definitiva en el Casco Histórico.

Sobre el Plan de Pavimentación, Bacheo y Cordón Cuneta que se despliega en toda la ciudad, el Intendente indicó que en los tres años de gestión se pavimentaron 220 cuadras y en lo que resta de esta temporada se continuará con otras 35.

La Extensión de la Avenida San Martín con bicisenda hacia el norte, obra enteramente financiada con fondos municipales, ya se encuentra en etapa final. La misma va a permitir conectar el centro de la ciudad con la zona norte. “En unos días más van a comenzar los trabajos de asfalto y antes de finalizar el mes de marzo estará habilitada al tránsito”, expresó el Intendente, quien adelantó que a partir de la semana que viene comenzarán una obra de renovación integral en asfalto en caliente de más de 2000 metros de la Av. San Martín en la zona céntrica, en el tramo entre las calles Don Bosco y 11 de julio.

“Eso nos va a permitir mejorar un pavimento que ya tiene más de 40 años de antigüedad y hacer más cómodo el tránsito en una zona de preponderancia comercial”, afirmó.

Además, indicó que la Av. Juan Domingo Perón será renovada por completo, también con asfalto, siendo “una arteria fundamental de nuestra ciudad, muy transitada y que requiere una mejora urgente. Además de ser un barrio histórico en el que estamos construyendo un SUM para los vecinos y vecinas junto con la modernización de la plaza existente”, manifestó Perez.

INFANCIAS

El Intendente expresó que “una ciudad para toda la vida es una ciudad que cuida a las infancias y que trabaja para el futuro de los hijos y las hijas de Río Grande. Por eso creamos el Centro Municipal de las Infancias, modelo en la Patagonia, que acompaña a las familias en la detección temprana de cualquier condición vinculada al neurodesarrollo infantil, el cual en sus casi 2 años de vida atendió a más de 220 familias”.

También resaltó la creación del Programa Cobijar, destacado a nivel nacional, a través del cual se brindó acompañamiento a más de 700 familias, garantizando lo necesario para que las madres puedan cuidar a sus hijos desde el primer día.

Asimismo, destacó la implementación del Programa JugAR, con juegotecas itinerantes en los barrios para garantizar el derecho al juego, junto con la entrega de más de 14.328 kits escolares en estos tres años; la puesta en marcha del Programa de Salud Visual para niños, donde ya se realizaron 4500 consultas y se entregaron 1500 lentes a domicilio.

JUVENTUDES

“Una Río Grande para toda la vida es la que cree en el potencial de sus juventudes”, afirmó Perez, quien agregó que “trabajamos para las nuevas generaciones invirtiendo en formación, contención y capacitación”.

El mejor ejemplo es la creación de la Dirección General de Salud Mental, que funciona en Casa de Jóvenes y ha realizado 17000 atenciones en estos tres años, trabajando en la prevención de adicciones y detección temprana de situaciones de riesgo. Asimismo, indicó que el Espacio Joven del barrio AGP recibe todos los días cientos de jóvenes que concurren a sus talleres a hacer deportes, a capacitarse y compartir en un ambiente seguro.

Visualizando la importancia de estos dispositivos, el Intendente adelantó que «el próximo 23 de febrero vamos a estar inaugurando un nuevo Espacio Joven de la zona sur de la ciudad. Un edificio construido enteramente con fondos municipales, que está pensado para cuidar a nuestros jóvenes y que, como dijo el Padre Pepe, será un espacio que le dará sentido a sus vidas».

Asimismo, mencionó que “después de 12 años hemos puesto en valor la histórica Casa de Jóvenes fueguinos en la ciudad de La Plata. Recuperada enteramente, y ya disponible para que la disfruten los y las estudiantes que residen allí. A todo esto, también le sumamos un sistema de becas para estudiantes de nivel medio y superior y, en estos 3 años, entregamos 1100 becas a estudiantes secundarios y 3000 becas a estudiantes universitarios”.

ADULTO MAYOR

“Una Río Grande para toda la vida es una ciudad orgullosa de sus adultos mayores y que honra a quienes sentaron las bases de lo que hoy somos”.

El Plan Integral de Acompañamiento al Adulto Mayor beneficia de manera directa a 3000 abuelos y abuelas, dando respuesta a más de 13.000 demandas o solicitudes.

“Además de haber jerarquizado el área al inicio de la gestión, hoy sumamos cada vez más acompañamiento a través del Programa Bien Activos, las colonias de vacaciones y el Plan de Salud Visual, donde ya entregamos 600 lentes y este año vamos a seguir implementándolo”.

También resaltó el trabajo coordinado con PAMI y el acompañamiento a la labor de los Centros de Jubilados y de Antiguos Pobladores.

HÁBITAT Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

“Río Grande es nuestro hogar, somos de acá y queremos que acá crezcan nuestros hijos e hijas. El proyecto de vida de cada familia riograndense está en el centro de nuestra gestión y trabajamos para que el sueño de la casa propia sea una realidad”.

Desde la creación de la Subsecretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial “tenemos 800 soluciones habitacionales en ejecución para responder a la enorme demanda habitacional de nuestra ciudad, que data de postulantes inscriptos desde el año 2006, es decir, 14 años de espera”.

Estas soluciones comprenden la urbanización del barrio Bicentenario con 196 soluciones habitacionales; la urbanización del Centenario que comprende 249 lotes con servicios, el desarrollo urbanístico PROCREAR 2 con 180 viviendas en pleno proceso de licitación, siendo esta la primera vez que el Municipio va a construir bajo esta modalidad. A esto se suman 250 lotes y dotación de infraestructura que se iniciarán este año.

“A través de Ventanilla Única, y junto con el Ministerio de Hábitat de Nación, hemos entregado 1000 créditos Casa Propia. También creamos el Registro de Demanda Habitacional y procedimos a la regularización y entrega de escrituras a cientos de familias que aguardaban hace más de 30 años”, explicó Perez.

Además, afirmó que “si pensamos en el hábitat no podemos perder de vista que estamos en un momento clave del desarrollo urbano de Río Grande. El inicio del segundo centenario de nuestra ciudad converge con la prórroga de la ley 19.640, y eso significa una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar. La riqueza generada en nuestra ciudad no puede fugarse hacia Buenos Aires, sino que debe ser lo que empuje hacia arriba la calidad de vida de los riograndenses, consolide nuestro polo industrial y proyecte la soberanía nacional sobre el Atlántico sur”.

Manifestó que “desde hace años tenemos bien claro esto. Por eso luchamos y trabajamos para que el fondo de ampliación de la matriz productiva sea una realidad. En los próximos días vamos a estar presentando ante las autoridades del FAMP el primer proyecto para ser financiado por los fondos que le corresponden a nuestra ciudad y es, ni más ni menos, que la realización de un loteo de 300 soluciones habitacionales. Será la primera vez en la historia de la promoción industrial que una parte de la rentabilidad extraordinaria de las grandes empresas va a ser destinada directamente a dar respuesta a la demanda habitacional”.

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AMBIENTE

El Intendente expresó que “la Sociedad del Estado RGA Activa es un instrumento para el desarrollo presente y futuro de nuestra ciudad. La producción de alimentos sanos y seguros para mejorar la alimentación de los vecinos ya es una realidad”.

La actual gestión puso en marcha la producción de pollos frescos para llegar a la mesa de los riograndenses. “Algo que parecía una utopía, hoy es una realidad gracias al trabajo articulado con la Misión Salesiana. Ya se faenaron 25 mil pollos que se venden en más de

35 almacenes de la ciudad. Este es el primero de varios proyectos de la marca RGA Alimentos”.

Perez mencionó que “estamos próximos a cosechar 4 mil kilos de tomates agroecológicos, ajíes y morrones y vamos a seguir ampliando la producción. Esta apuesta por la soberanía alimentaria la hacemos en conjunto con nuestros productores frutihortícolas, pescadores y ganaderos. Durante nuestra gestión hemos fortalecido y expandido la capacidad productiva de cada sector. En tres años, el Municipio pasó de 300.000 a 1.4 millones de plantines entregados para la producción, y a esto debemos sumarle un incremento del 28% en la faena de bovinos, de 47% en ovinos y 57% en porcinos”.

Por otra parte, Martín Perez informó que “recuperamos la emblemática esquina abandonada del quiosco Fénix para construir un Mercado de Productos Locales que significará la concreción de una demanda histórica de nuestros productores. Ese será un punto de venta permanente para que los vecinos y vecinas de Río Grande puedan acceder a productos frescos y de calidad”.

Además, los programas “El mercado en tu barrio”, “Pan en tu mesa” y los descuentos en los corralones asociados al programa “Casa Propia” son acciones concretas para cuidar el poder adquisitivo de los vecinos.

AMBIENTE

“Una de las premisas de nuestra gestión es el cuidado del ambiente y con la instalación de 100 campanas en la ciudad para latas y material PET, sumado a campañas de concientización y programas como el “Recicla y Viajá” se multiplicó por tres el recupero de material plástico, reduciendo los materiales que van al relleno sanitario y promocionando la Economía Circular en la ciudad”, explicó Perez.

RÍO GRANDE SALUDABLE

“Entendemos que al hogar se lo cuida. Una ciudad para toda la vida es una Río Grande que cuida la vida de todos y de todas”.

En lo que respecta a materia sanitaria, en su discurso el Intendente comentó que “trabajamos para ser un municipio saludable, que previene y cura. La pandemia nos demandó construir una política sanitaria integral y construimos para la emergencia, pero al mismo tiempo para el futuro. Hoy tenemos un sistema de salud municipal que crece en calidad y cantidad de prestaciones”.

El Centro de Especialidades Médicas pasó de atender en tres años de 9.000 turnos a más de 15.000 en el año 2022; la remodelación integral del Centro de Rehabilitación Mamá Margarita permitió duplicar la capacidad de la pileta terapéutica y pasar de asignar 18 mil turnos a casi 54 mil en tres años.

Además, a partir de una cooperación internacional con la Embajada de Turquía en Argentina, se incorporó el servicio de radiología y, en casi dos años, se han realizado más de mil radiografías.

Con la campaña municipal “1000 Controles, 1000 Mamografías”, por segundo año consecutivo, se realizaron controles preventivos a casi 2000 mujeres de nuestra ciudad y, de esta manera, atender a tiempo situaciones de riesgo.

“El laboratorio de Análisis Clínicos remodelado, fortalecido y equipado durante la pandemia, lo hicimos de tal manera que sirva no solo para la emergencia sino también para el futuro. El laboratorio municipal creció en un 300% las atenciones en tres años, realizando durante el año 2022, 7300 estudios”, informó Perez, quien adelantó que “en los próximos días se comenzará con detecciones tempranas de papilomavirus, carga viral de HIV y tuberculosis.

Por otra parte, la atención odontológica creció a partir de la incorporación del servicio en el barrio Malvinas Argentinas. En 2022 se realizaron 4218 atenciones y, en los próximos días, se sumará un nuevo sillón de odontopediatría en el centro de salud de Margen Sur.

Por último, el nuevo Centro de Salud de Chacra XI ya es una realidad. Esta obra permitirá acercar la atención primaria de la salud a más de 20.000 vecinos de la zona.

POLÍTICAS SOCIALES

“Río Grande es nuestro hogar, acá nadie sobra. Estamos en todos los barrios, sobre todo en donde más se necesita”.

Martín Perez aseguró que “en el momento de mayor crisis sanitaria, social y económica a nivel mundial generada por la pandemia, esta gestión acompañó al 25% (1 de cada 4) de las y los riograndenses” y agregó que “en la actualidad, continuamos acompañando a 10.000 familias a través del programa alimentario municipal y subsidios de emergencia para personas derivadas, pagos de alquileres y servicios”.

Asimismo, afirmó que “estamos presentes donde más se nos necesita y vamos a seguir estando. Mes a mes, acompañamos a 88 comedores y merenderos de toda la ciudad, a los cuales asisten unas 2800 familias en situación de vulnerabilidad”.

Por otra parte, por segundo año consecutivo el Municipio ejecutó el Programa Nacional OrganizAR. “En tres años de gestión hemos regularizado 58 Comedores Comunitarios, lo que permite organizarse, formalizarse y diseñar el futuro de acuerdo al objeto social que persiguen; de esta manera vecinos y vecinas organizados y solidarios también accionan hacia un Río Grande para toda la vida”.

En materia de convivencia, señaló que “nos relacionamos con 12 asociaciones y grupos que abordan la discapacidad y la diversidad funcional, iniciando un proceso que abarca diferentes acciones que brindan herramientas para la realización personal y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad”.

Por último, adelantó que “hemos presentado ante el Ministerio de Desarrollo Social de Nación un nuevo proyecto de infraestructura social que comprende la realización de nuevos pavimentos, cordón cuneta, señalética, garitas de colectivos y veredas para distintos barrios de la ciudad”.

RÍO GRANDE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

“Una Río Grande para toda la vida es una ciudad que incluye y acompaña la vida de todos y todas”.

La creación de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad vino a saldar una deuda. “El Centro Integral de la Mujer “Mujeres Centenarias” es una referencia para toda nuestra ciudad en la construcción de igualdad y el abordaje de las violencias por motivos de género. Desde que lo inauguramos, 606 mujeres fueron atendidas y acompañadas”.

Además, la Defensoría Municipal de la Mujer acompañó a 1042 mujeres y diversidades, que se encuentran en situación de violencia por motivos de género, brindándoles asesoramiento y patrocinio jurídico, acompañamiento psicológico y asistencia social. En tres años incrementamos un 70% las atenciones.

Esta gestión ha incorporado la Perspectiva de Género en la formulación presupuestaria. “El Proyecto de Presupuesto prevé para 2023 una inversión de $303,4 millones en políticas con impacto en la reducción de brechas de género”.

Por otra parte, 661 personas del ámbito público y privado fueron capacitadas en Ley Micaela, formación que brinda recursos y conocimientos para la prevención de las violencias por motivos de género.

A través del Programa «Mujeres Emprendedoras» se acompañó a 249 emprendimientos, invirtiendo más de 20 millones de pesos hasta el momento.

Por último, el Intendente destacó “el 3 de junio de 2022, a 7 años del primer Ni Una Menos, promulgamos la ampliación de derechos políticos para las mujeres de Río Grande. Este Concejo Deliberante logró la paridad, un logro histórico. De esta manera, nuestra ciudad fue la primera de la provincia en reconocer la participación y representación política igualitaria”.

BIENESTAR COTIDIANO Y VIDA AL AIRE LIBRE

“Las familias de Río Grande necesitábamos espacios públicos de calidad al aire libre”

El Intendente se refirió a la construcción y remodelación de más de 40 plazas en todos los barrios de la ciudad, más modernas, más accesibles y más seguras para el encuentro de las familias y los amigos. A esto se suma el plan de remodelación de espacios públicos a través del cual “vamos a comenzar próximamente una modernización integral de la Plaza de los Animales del barrio Mutual”, adelantó.

Destacó que, con la puesta en marcha de la Planta Municipal de Campamento y Recreación en dos años, más de 10 mil riograndenses han disfrutado de sus instalaciones y principalmente, del entorno natural.

Asimismo, Perez expresó que “los riograndenses nos merecemos esas cosas simples que hacen más lindos todos los días” y en este sentido, enumeró la puesta en valor de la Reserva Natural Urbana de Punta Popper, su mirador y refugio, y la instalación de dispensers de agua caliente y natural en distintos puntos de la ciudad.

Por último, indicó que “estamos planificando una Río Grande con un sistema de bicisendas que nos permitan mayor conexión con la naturaleza, el mar y el río”. En este sentido, resaltó “la construcción del entubado del canal Islas Malvinas, una obra que comprende el saneamiento de un canal a cielo abierto, pero además la realización de un paseo urbano y bicisenda a lo largo de toda su extensión”, y la construcción de la bicisenda que conectará el Puente General Mosconi con la calle El Alambrador “una obra muy esperada y demandada por nuestros vecinos”, remarcó.

DEPORTE Y CULTURA

“Mayor acceso al deporte y a la cultura en pos de una Río Grande para toda la vida”

El intendente Martín Perez realizó un balance de las políticas deportivas y culturales implementadas desde la gestión. Informó que, durante el año 2022, más de 10.000 vecinos y vecinas participaron de las escuelas deportivas municipales, a lo cual se suman los más de 500 jóvenes que asisten mensualmente al primer Gimnasio de Deportes de Combate de Río Grande. Sobre ello, Perez valoró que muchos de ellos “se destacan a nivel nacional en distintas disciplinas como el boxeo, judo, karate, lucha, jiujitsu y taekwondoo, entre otras, dejando el nombre de nuestra ciudad en lo más alto”.

Asimismo, celebró que “después de mucho esfuerzo y sacrificio, y gracias al acompañamiento del Gobierno Nacional, logramos reactivar la obra del Natatorio Olímpico Municipal de Chacra II”,

y adelantó que “este 2023 la obra va a estar finalizada, siendo un espacio

único en la región que nos permitirá dar respuesta a la demanda de más de 15.000 vecinos”.

Continuando en materia deportiva, Perez se refirió a la remodelación integral del Natatorio Municipal “Eva Perón”, donde habitualmente concurren 3000 vecinos y vecinas, y a la fuerte inversión durante los últimos 3 años en la compra de equipamiento deportivo para dotar los distintos espacios de todos los elementos necesarios para las distintas disciplinas.

“Somos conscientes de la importancia de la actividad deportiva para todos y todas. Estamos concretando el proyecto para construir, luego de finalizar la obra de Chacra II, un Nuevo Natatorio Municipal en la zona sur. Esta es la ciudad del deporte y tiene que ser accesible para todos los riograndenses”.

Además, señaló que durante este año “comenzaremos la obra de remodelación y modernización del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de nuestra ciudad y la modernización del Parque de Deportes Urbanos”.

Agregó que próximamente se finalizará la renovación integral de la Cancha de Césped Sintético del Centro Deportivo Municipal, tras una importante labor que incluye trabajos de suelo, viga perimetral y un sistema de drenaje imprescindible para lograr la homologación FIFA. Perez destacó que “el futbol es nuestro deporte más popular, nuestra ciudad merece contar con una cancha de primer nivel”.

Por otra parte, el Intendente sostuvo que “en estos tres años de gestión, la cultura pasó a tener un lugar protagónico y recursos a la altura de lo que nuestra ciudad demanda”. Destacó la remodelación del Museo “Virginia Choquintel” y celebró que “durante el 2022, más de 40 mil vecinos asistieron a la Casa de la Cultura, en donde se presentaron 6.800 artistas durante el año”, reconociendo de esta manera a los artistas locales.

Además, resaltó la incorporación a la oferta cultural municipal de la Orquesta Juvenil.

Por último, agregó que “tenemos previsto remodelar y ampliar nuestra Casa de la Cultura. Un espacio emblemático de la cultura riograndense, que ya tiene 35 años de vida y necesitamos mejorar”.

EDUCACIÓN

El Intendente adelantó que este año “nuestra ciudad tendrá los primeros egresados en la carrera de Folklorista, fruto del acuerdo con la Universidad Nacional de las Artes, el otorgamiento de becas secundarias y universitarias y el acompañamiento permanente a jóvenes estudiantes”.

Además, destacó que “por primera vez en la historia de la provincia, se dictará en Río Grande el profesorado de Educación Física bajo un sistema semi presencial” y celebró que “gracias al convenio firmado entre este Municipio y el Instituto Universitario River Plate, ningún estudiante fueguino más va a tener la obligación de migrar al norte del país para poder estudiar el profesorado de Educación Física”.

En tanto que, adelantó la creación de la Escuela Municipal de Educación Superior, “con el objetivo de generar mayores oportunidades para que más riograndenses puedan cursar carreras de nivel superior”, subrayó Perez.

MALVINAS

“Somos malvineros y cada día construimos la ciudad de la Soberanía”, afirmó el Intendente. En este sentido, manifestó que “después de 2 años, volvimos a abrazar a nuestros héroes en la vigilia, disfrutando todos juntos como pueblo conmemorando los 40 años de la gesta de Malvinas y compartiendo un gran almuerzo popular que este año vamos a volver a repetir”.

Agradeció a nuestros veteranos porque «durante estos tres años nos han permitido transitar un camino juntos y siempre nos han aconsejado en el camino de profundizar la defensa de nuestra soberanía nacional” prueba de ello son “La Plaza Cívica Malvinas y la restauración de los soldados, que junto a los monumentos a nuestros héroes y el nuevo Paseo Costero, nos va a permitir que cada persona que nos visite conozca nuestra historia y sepa que Río Grande es la Capital Nacional de la Vigilia por la gloriosa de Gesta de Malvinas”, refirió.

En tanto adelantó que, a partir de un convenio firmado con la Universidad Nacional de la Defensa, “este año vamos a presentar el libro ‘Río Grande, Ciudad de la Soberanía’. El primer ejemplar de un libro que conjuga todo el sentimiento de nuestro pueblo y una mirada estratégica de nuestra posición geopolítica; para que todo el país comprenda que acá, en Río Grande, hacemos Patria todos los días”.

RÍO GRANDE: CIUDAD INNOVADORA, TECNOLÓGICA Y DEL CONOCIMIENTO

El intendente expresó que “sabemos que crear oportunidades de capacitación y trabajo joven es lo fundamental” y destacó que “la industria del conocimiento es un campo amplio y lleno de oportunidades para los riograndenses”.

En este sentido, resaltó la labor del Espacio Tecnológico debido a que “es el dispositivo que seguimos potenciando para la formación en oficios digitales, en el cual y durante el 2022, más de 15 mil jóvenes de la ciudad formaron parte de sus actividades” y destacó también la realización del primer Congreso de Industrias Tecnológicas en nuestra ciudad.

“Tenemos que avanzar hacia la inclusión digital y achicar las brechas existentes en el acceso a la tecnología. Por eso en los próximos días vamos a presentar el Programa “Nodos de Inclusión Tecnológica RGA”, a través del cual se instalarán en instituciones, asociaciones o clubes de la ciudad más de 1500 equipos informáticos que fueron adquiridos gracias a un convenio con la firma local BGH”.

En consonancia con esto, Perez celebró la próxima apertura del “Centro de Formación Laboral y Tecnológica” en la histórica panadería del barrio CAP, “un sitio que se destinará exclusivamente a la formación con salida laboral de nuestros jóvenes”.

Por último, el Intendente anunció que Río Grande fue seleccionada para la construcción de una Tecnoteca del Conocimiento, destinada a la formación de las juventudes en la industria del conocimiento. El proyecto presentado por el Municipio fue aprobado por la Agencia I + D + i y contará con un financiamiento internacional de más de 2.5 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo.

UNA RÍO GRANDE QUE CRECE JUNTO A SUS VECINOS

Martín Perez se refirió a diversas políticas implementadas desde el Municipio, entre ellas el Programa Municipal “Mercado en tu barrio”, el Plan de Señalización Vial que atiende una demanda histórica en toda la ciudad y el Programa de Tenencia Responsable de Mascotas, sobre esto último, adelantó que “este año se inaugurará el nuevo centro de Zoonosis de Margen Sur”.

“Una ciudad cercana debe tener presencia en todos los barrios” afirmó Perez, e indicó que “estamos construyendo el Centro de Atención al vecino y SUM del barrio Malvinas Argentinas que muy pronto estaremos inaugurando”. Además, anunció que “este 2023 estaremos lanzando la Línea de Atención a la Ciudadanía 147, a través de la cual los vecinos y vecinas, de manera ágil y sencilla, podrán gestionar sus trámites, recibir información y realizar sus reclamos.

En este sentido, mencionó que “la implementación de la línea 147 será un verdadero paso adelante en la simplificación de las necesidades de nuestros vecinos”.

“Una Río Grande para toda la vida es una ciudad más planificada y conectada» afirmó Perez, y en este sentido, anunció la reestructuración del sistema de transporte público de pasajeros que incluye ampliación de recorridos y la incorporación de una nueva línea de colectivos que va a recorrer de punta a punta la zona sur de la Ciudad.

Además, el Intendente indicó que ya se está avanzando en un proyecto técnicamente riguroso y financieramente viable para la construcción de un Nuevo Puente, el cual será analizado en una mesa de trabajo articulada con el Gobierno de la Provincia para elevarlo luego al Gobierno Nacional.

RÍO GRANDE TAMBIÉN SE POTENCIA DESDE EL TURISMO

“Estamos convencidos que Río grande tiene todo el potencial para convertirse en un destino turístico cada vez más elegido” expresó Martín Perez, quien además destacó que “la oficina de turismo municipal ha recibido un 40% más de visitantes de nuestro país y del exterior”.

Además, resaltó que más de 5000 vecinos y vecinas han participado de las salidas recreativas en el marco del programa “Descubrí Rio Grande” y que se han sumado diferentes jornadas de capacitación sobre gastronomía local con el fin de incorporar en la oferta gastronómica productos identitarios de nuestra ciudad.

Por último, y con el fin de promocionar la oferta turística de la ciudad en diferentes espacios nacionales, agregó que “hemos incrementado nuestra participación institucional a través de la adhesión a la Red Nacional de Municipios turísticos y a la Red de Municipios turísticos inteligentes”.

RECOMPOSICIÓN SALARIAL

«Detrás de cada uno de estos servicios hay trabajadores municipales que ponen a diario su empeño y sacrificio porque quieren a nuestra ciudad. Nosotros entendemos que eso debe ser bien retribuido desde el punto de vista del salario y las condiciones laborales. Por eso, en estos tres años llevamos adelante paritarias libres y abiertas», indicó.

Expresó que «esta voluntad de diálogo con nuestros trabajadores y trabajadoras, se ve reflejada en dos conquistas históricas: las 6 horas de trabajo para el personal de sanidad municipal y la apertura de grilla de categorías para los trabajadores de Obras Sanitarias, que antes significaba un limitante en el crecimiento dentro de la carrera administrativa».

El Intendente informó que «ya hemos convocado para el día de mañana, jueves 16, a todas las entidades sindicales para reabrir la discusión salarial para los próximos meses de este año».

A modo de cierre de su discurso, Martín Perez enfatizó que “una Río Grande para toda la vida no la construye una sola persona, los desafíos futuros que tenemos nos demandan unidad y convivencia democrática”.

“Durante largo tiempo hemos anhelado tener una fina sintonía entre el Gobierno Nacional, el Provincial y Municipal. Lo hemos logrado con trabajo, diálogo y dedicación; colocando a las y los vecinos de Rio Grande como centro y como objetivo de cada una de las decisiones tomadas en los últimos tres años”, agregó.

Además, sostuvo que “la relación madura que construimos con los distintos bloques políticos que tiene el Concejo Deliberante, así como los consensos logrados con cada entidad sindical, han permitido que ésta gestión municipal lleve más y mejores servicios a las y los riograndenses”.

El intendente remarcó que “queremos ser una verdadera comunidad organizada en la que cada uno encuentre su lugar para trabajar por el crecimiento de Río Grande, para la realización personal y familiar” y en este sentido, remarcó que “necesitamos la participación y compromiso de todos y todas: empresas, iglesias, organizaciones sociales, artistas, deportistas, científicos, docentes, fuerzas armadas y sindicatos, para trabajar por una Río grande hacia el futuro. Ese es el camino por el que queremos seguir avanzando”.

Por último, expresó en vísperas de un nuevo proceso electoral, que “lo que importa es que votemos por Río Grande. Importa que luchemos por su Polo Industrial, sus trabajadores y trabajadoras. Por la soberanía y por nuestro rol estratégico en el Atlántico Sur. Que luchemos por mantener viva la memoria de los héroes de Malvinas. Que trabajemos por la gente, por los jóvenes, por los niños y niñas, por los adultos mayores. Que luchemos porque Río Grande sea el lugar que merecemos cada uno de nosotros”.