Reclaman que se tenga en cuenta en el salario la condición insular

Revelan que Tierra del Fuego no tiene representación en la discusión de salarios a nivel nacional, por lo que no se considera en el nivel de remuneraciones la condición insular de la región.

La integrante de La Unión de Empleadas Domésticas de Tierra del Fuego, Dora Sánchez, se refirió a la situación de las trabajadoras del sector respecto de los aumentos establecidos y las condiciones de trabajo. Remarcó que, a pesar de haberlo planteado, todavía no se ha tenido en cuenta ninguna reglamentación especial para nuestra provincia en razón de su condición insular.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Sánchez señaló que “los aumentos son los acordados en paritarias en diciembre, venimos organizándonos desde hace tiempo, el grupo viene trabajando en varios proyectos, así que nos venimos ayudando por suerte y venimos despacito, pero con la tranquilidad de ir haciendo las cosas bien”.

“El aumento fue del 24%, que se acordó en diciembre, distribuido en 8% en diciembre, que impactó en el aguinaldo, el 7% en enero, que no fue acumulativo, el 5% en Febrero y el 4% en marzo”, indicó la referente, aunque mencionó que “son valores mínimos acordados en la paritaria, lo cual no significa que no se pueda hacer un acuerdo de partes por un valor mayor, significa que en el recibo de sueldo no puede figurar menor valor que eso”.

Asimismo, en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”, Sánchez expresó que “eso se acuerda en Buenos Aires en la mesa paritaria”, siendo que “Tierra del Fuego no tiene representantes al no haber gremios constituidos”.

Por otra parte, la trabajadora comentó que “no se trata nuestra situación diferencial de lo que es el continente, nuestra situación insular, se ha planteado eso, yo lo he comentado con quien en su momento me ha designado delegada normalizadora, que es miembro de la mesa paritaria, pero es como que no fue tenido en cuenta”.

“Hay que seguir insistiendo, porque así como en su momento se agregó el adicional zona hay que tener la diferencial, hay que insistir con esto de nuestra situación insular -relató la empleada doméstica-. Este año se cumplen 10 años de la ley, hay un montón de cosas por hacer y, a partir del encuentro que participé en Buenos Aires el año pasado, estuve en contacto con compañeras de Latinoamérica y el Caribe y, mal de muchos consuelo de tontos, pero somos uno de los países que tienen mejor situación con respecto a una ley sobre nuestro sector”.