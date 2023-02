Un padre denuncia que la Justicia le impide ver a su hija recién nacida

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Lucero sostuvo que “durante el embarazo de mi hija había una situación donde ya había conflicto con la mamá, por ende estuvimos separados durante el embarazo”.

Añadió que “faltando una semana para nacer, la mamá se desapareció, no contestó más mensajes, desapareció de las redes y me enteré 48 horas después que mi hija había nacido”, teniendo en cuenta que “recién la pude conocer con 8 meses de edad y tuve que litigar judicialmente por todos lados porque empezaron a aparecer las falsas denuncias”.

“Primero fue una falsa denuncia por violencia doméstica que no la pudieron comprobar, después la razón de la madre de mi hija para impedir que yo tenga contacto con mi hija era decir que yo era una persona con problemas de abuso de estupefacientes, que tampoco lo pudieron probar -expresó el padre-. A la justicia le ofrecí que voluntariamente me hicieran los chequeos de salud y la Justicia determinó no hacer nada porque no había ningún causal real sobre las acusaciones”.

Pero la historia no terminó ahí, porque Lucero sostiene que “ahora la apuesta subió con una tercera y última falsa denuncia por un presunto abuso sexua, y esta es la situación que genera un montón de lleva y trae, que en lo que más repercute es en la condena social, porque yo soy una figura pública, soy músico, artista del tatuaje”.

Sobre las consecuencias para su carrera, el vecino indicó que “yo tengo a dos agrupaciones en las cuales tengo el orgullo de pertenecer y hoy en día se ven comprometidas fechas, se ven comprometidas giras, de poder yo salir personalmente a tatuar a otras provincias, a otros países, porque la justicia toma medidas drásticas conmigo, como impedirme contacto como mi hija, como salir de la provincia y del país, con una determinación y una rapidez como nunca he visto antes, en menos de 15 días”.

Por otra parte, se refirió a otra polémica en el caso, acerca de la cuota alimentaria. “Ha habido cuota alimentaria que, obviamente, en este momento yo he suspendido el pago, no porque yo no quiera pagarla, sino porque la prohibición de acercamiento es hacia mi hija y hacia su madre en cuanto a cualquier tipo de formas, ya sea presencial, virtual, de cualquier índole; entonces si yo también le estoy mandando una transferencia bancaria es una manera de tener contacto virtual y es una manera de romper la prohibición de acercamiento, y yo no voy a ir jamás en contra de lo que ha dicho la Justicia”.

“Hoy tengo muchísima desazón, porque en el sistema hay una realidad, que es que hay muchísimos casos de esto y el filtro es que el Poder Judicial tiene solamente dos peritos para todos los casos, entonces el cuello de botella está ahí y entonces yo llevo 6 meses sin ver a mi hija, 6 meses sin saber absolutamente nada de mi hija y la Justicia bien gracias”, concluyó Lucero.