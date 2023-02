Denuncian cambios en las condiciones laborales y despidos para reducir gastos

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Santiago indicó que “actualmente la situación de Mirgor está bastante complicada”, ya que “si bien hace ya un tiempo que pasó esto, fue muy desapercibido”. Explicó que “están haciendo firmar a muchos de los empleados unas nuevas medidas, y esto quiere decir que van a sacar tanto el almuerzo, porque se les va a entregar la vianda y van a sacar el transporte”.

“Lo que pasó es que hubo gente que llevaba bastante tiempo en la empresa, supervisores que se les dio de baja porque estaban en contra de estas medidas, entonces no hubo mucha respuesta del gremio, se dice que sí, pero hay que ver lo que realmente pasó”, mencionó el obrero, teniendo en cuenta que “se hizo esto más que nada con el tema del almuerzo por una cuestión de que la empresa quiere recortar gastos, por eso también están contratando mes a mes o cada tres meses y no se quieren arriesgar a tener un contrato largo plazo”.

“Para muchos no es justo en realidad y si uno no acepta sabemos lo que pasa cuando no aceptas”, subrayó Santiago, quien a su vez amplió que “para el transporte le darían un baucher de 50.000 pesos cada mes”.

“Mirgor no es que tiene su fábrica en un sector específico de la ciudad, tenemos 4 fábricas, entonces yo también creo que es una logística enorme para la empresa, entonces ellos ofrecen justamente un voucher que se puede usar para taxis por ejemplo”, indicó el empleado en conversación con Marita Romero, en el programa radial “Un Gran Día”.

“Todos los empleados están en desacuerdo -consideró el trabajador-. En realidad, lo que pasa es que todos van a aceptar por una cuestión de trabajo, porque nadie se quiere quedar sin trabajo, la situación económica no está para poder cambiar de trabajo realmente. Supuestamente estaban en charlas para ver si los podían reintegrar a los supervisores dados de baja, pero actualmente me comentaron que están llamando a todas las personas antiguas a arreglar por una cuestión de que, justamente, hay recortes”.