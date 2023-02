ANMAT prohibió varios tipos de productos para el tratamiento del cabello

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la utilización de varios productos para el cabello, ya que no se encuentran registrados y pueden significar un riesgo para la salud.

La medida, establecida a través de la Disposición 967/2023, publicada este martes en el Boletín Oficial, prohíbe el uso, la publicidad, la comercialización y la distribución en todo el país de productos que eran publicados en Mercado Libre y publicitados en las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok.

Los artículos, identificados con las marcas Guala, Hair Plus Profesional, Extreme Hair Plus Profesional y Mujeres Mágicas, no están identificados correctamente y no cuentan con la debida inscripción sanitaria, lo que representa un serio riesgo para la salud ya que pueden contener formol como activo alisante, uso que no se encuentra autorizado porque la exposición a vapores tóxicos puede causar efectos nocivos.

Los efectos tras una exposición breve incluyen irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización y alteraciones serias del tracto respiratorio; mientras que una exposición prolongada puede desencadenar desde hipersensibilidad y dermatitis alérgicas hasta un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo.

Los productos prohibidos de la marca Guala son botox capilar, gel cauterizador, alisado progresivo libre de formol, máscara con aceite de argán, máscara capilar keratina, hidroshock keratínico tratamiento antifrizz.

De Hair Plus Profesional, el artículo prohibido es elixer lifting capilar. De Hair Plus Profesional Extreme, tratamiento crema termoactiva efecto definitivo, shock keratínico crema termoactiva efecto antrifrizz y shock keratínico.

De la marca Mujeres Mágicas, los productos prohibidos son bioalisado para cabellos ondulados, seda extrema tratamiento para cabellos con tratamiento de alisado y botox express para todo tipo de cabellos.