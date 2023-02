El senador Blanco, contra la fecha del 14 de mayo para elecciones provinciales

El Senador Nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco cuestionó la violación de las normas y la Constitución si se adelantan las elecciones al 14 de mayo en Tierra del Fuego.

“El Gobernador Melella manifiesta que se ha puesto de acuerdo con los Ejecutivos Municipales para adelantar las elecciones, pero no nos ha consultado a los partidos de la oposición. La imposición no es el camino, se deben buscar consensos y armar una mesa de diálogo entre todos los sectores políticos”.

“Muchas provincias tienen como estrategia política despegarse de las elecciones nacionales porque la realidad política y económica del Ejecutivo Nacional no las favorece. No se puede esconder el gran problema económico que está sufriendo el bolsillo de los argentinos. Si bien Tierra del Fuego por manda constitucional ha establecido que las elecciones no coincidan con las presidenciales, el apuro del oficialismo fueguino es llamativo”.

“La Constitución y las leyes están para ser respetadas. La urgencia del gobernador marca con claridad que el Frente de Todos está en desbandada. Los gobernadores alineados con el gobierno nacional saben que van a perder la presidencia y nadie quiere quedar pegado con Alberto Fernández. Todos abandonan el barco cuando ven que el poder se diluye o sienten amenazados sus cargos o privilegios. Melella no es una excepción”.