El adelantamiento en ruta: riesgo de choque frontal

Aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de decidir un sobrepaso cuando se maneja en ruta. El riesgo mortal de efectuar una maniobra no segura.

El conductor de una camioneta (20) murió al chocar de frente contra un camión en la ruta 226, cerca de Azul, en la provincia de Buenos Aires, el martes por la mañana. Se cree que el hombre intentó hacer un sobrepaso imprudente con la visibilidad afectada por la neblina.

La conductora de un automóvil (26) y su acompañante (15) fallecieron en el acto y otras cinco personas resultaron heridas el lunes por la mañana. Según testimonios, el automóvil en el que viajaban las víctimas fatales intentó rebasar a un vehículo y al no llegar chocó de frente con el micro de larga distancia que circulaba en sentido contrario, en la ruta provincial 11 a la altura de la localidad bonaerense de Pipinas.

Son solo dos de las tragedias viales que ocurrieron en nuestras rutas, durante el recambio turístico del final de enero.

El adelantamiento seguro en ruta

La mayoría de los choques frontales ocurren en rutas de doble circulación, muchas veces con un carril por sentido, en situaciones de adelantamiento, o porque un conductor se cruza al carril de la dirección contraria.

Es muy difícil calcular a qué velocidad vienen los vehículos en dirección contraria. Siempre hay que pensar que se necesita más distancia de la que se cree. Calcular el tiempo con holgura, y realizar la maniobra de adelantamiento sólo cuando se disponga del doble de tiempo que se considere necesario.

Tener en cuenta:

Tratar de sobrepasar cuando no tiene circulación en la mano contraria o cuando el vehículo que viene se ve indefinido y tan lejos que parece detenido.

Si se puede ver que el vehículo se acerca, probablemente está demasiado cerca para empezar a sobrepasar.

Si el camino tiene curvas o lomas, respetar la señalización cuando prohíbe adelantamientos, pero, aunque no esté prohibido, no arriesgarse si no ve claramente hacia adelante.

Nunca comenzar a pasar porque el vehículo que va adelante le hace señales manuales o con luces. Solamente adelantarse cuando se tenga suficiente visibilidad y se pueda juzgar por uno mismo la conveniencia de hacerlo.

No olvidar que el adelantamiento debe ser por la izquierda.

Ante la duda, esperar, no arriesgarse.

Cuando se decide sobrepasar:

Mirar hacia adelante y a los lados del camino y prepararse.

Asegurarse de que el vehículo que se va a sobrepasar no tiene la misma intención. En ese caso esperar.

Mirar por los espejos retrovisores, verificar que ningún otro vehículo que venga detrás haya iniciado un adelantamiento. En tal caso esperar.

Encender la luz de giro izquierda para avisar a los que circular detrás la intención de sobrepasar.

Adelantarse lo más rápido posible sin exceder la velocidad máxima permitida.

Mantener amplia distancia lateral con el vehículo al que está pasando.

Volver al carril de circulación, con la luz de giro derecha encendida, una vez que se pueda ver todo el frente del coche que acaba de sobrepasar por el espejo retrovisor interior.

Una vez en el carril, retomar la velocidad de circulación, si es que se la ha aumentado para pasar.

Nunca sobrepasar pegándose detrás de otro vehículo que ya está haciéndolo, ya que se tendrá menos visibilidad y puede suceder que no se tenga lugar para reubicarse delante del vehículo sobrepasado.

Fuente: Manual para la Conducción Segura de la Lic. María Cristina Isoba, Luchemos por la Vida Asociación Civil