Gerdardo Toloza, Director Técnico del Club Real Madrid de Río Grande, en comunicación con ((La 97 Radio Fueguina)) brindó detalles con respecto al torneo que comenzará a disputarse este sábado 4 de febrero.

Toloza comentó que por el momento hay «entre 10 y 12 equipos anotados», y que este miércoles es el último día para aquellos interesados que quieran participar de la segunda edición del Torneo de Inferiores. Asimismo, indicó que las categorías son Sub 9; Sub 11; y Sub 13.

Este jueves a las 18:00 hs, en Federico Ibarra 575 planta Baja B, habrá una reunión informativa «para dar a conocer cómo se llevará adelante el torneo, los papeles que hay que presentar, la lista de buena fe. Todo lo que se lleva de administración».

El 2° Torneo de «Amistades Reales» comenzará este sábado 4 de febrero a las 16:00 hs en el predio del Club, ubicado en Federico Ibarra y Anadón, Chacra II.

Los equipos interesados en anotarse, pueden comunicarse al 2964 15-45-66-46 (Gerardo Toloza).