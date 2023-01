Recuperaron los elementos robados del CAPS N° 3

La Policía Provincial informó que producto de las averiguaciones se estableció que los presuntos autores serían menores de edad, por lo que se dio intervención al Juzgado de Familia y Minoridad Nº 1 del Distrito Judicial Norte que libró tres órdenes de allanamiento.

En uno de los domicilios se secuestraron elementos de interés, mientras que en los otros dos fueron recuperados teclados de computadoras, pavas eléctricas, un estetoscopio, una balanza pediátrica, una lámpara ginecológica, computadoras all in one, monitores, dos notebooks, un teléfono celular y un estéreo de un vehículo vinculado a otro robo.

Una vez finalizados estos procedimientos, el Juzgado autorizó el reconocimiento y entrega de los elementos pertenecientes al centro de salud.