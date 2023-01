Correo Argentino realizará retención de servicio

Desde este viernes, Correo Argentino de Río Grande no contará con atención al público ni distribución de paquetes, a raíz del problema edilicio que padecen los trabajadores de la empresa.

Los mismos manifestaron que desde este jueves no cuentan con agua, por lo que fue el detonante para llevar a cabo la medida. Asimismo indicaron que este problema no es de ahora, pero que no obtienen respuesta alguna por parte del jefe, quien se encuentra de vacaciones y no contesta los mensajes.

Los trabajadores continuarán de retención de servicio hasta que este inconveniente sea resuelto.