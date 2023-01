«Argentina, 1985», nominada al premio Oscar a Mejor película internacional

«Argentina, 1985», la película de Santiago Mitre con Ricardo Darín y Peter Lanzani que retrata la historia de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo en el Juicio a las Juntas de la última dictadura cívico-militar, quedó formalmente nominada hoy en la categoría de Mejor película internacional de la 95ta. edición de los premios Oscar, que se llevarán a cabo el próximo 12 de marzo en Los Ángeles, e irá así en busca de la tercera estatuilla de la Academia de Hollywood para el país.

«La verdad, estamos muy emocionados de poder compartir esta historia con el resto del mundo. Diría que lo más fuerte de esta película para nosotros es poder compartirla con generaciones que ni saben que esto existió o que no saben qué pasó en esos años, y con gente en otros países que desconoce el que quizás sea el proceso judicial más importante en términos globales después de Núremberg», dijo en declaraciones a Télam Axel Kuschevatzky, uno de los productores del filme.

En ese sentido, Kuschevatzky aseguró que esta nominación habilita «que esta conversación sea más amplia e involucre a más gente, y creo que eso nos hace felices a todos»: «Sobre todas las cosas, nosotros somos una herramienta de la valentía de toda esa gente que se paró a contar sus historias personales, frente a los jueces, fiscales y abogados defensores, para realmente no olvidar, para valorar la memoria, para empujar la verdad e ir en búsqueda de justicia», agregó.

“No me había subido mucho a la máquina de la ansiedad, hasta ahora que nos prendimos a la TV a ver qué pasaba y sí, es una alegría, claro. Nosotros acompañamos a la película a muchos lugares a donde no conocían nada de la historia, no dominaban el tema y yo creo que lo que se valora mucho es el guion, la dirección y las actuaciones», expresó en tanto Darín en charla con Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos.

En ese sentido, el actor que en la ficción encarna a Strassera aseguró que la cinta es «fundamental para los más jóvenes»: «Lógicamente, los chicos que nacieron en democracia no necesariamente tienen que percibir la importancia de lo que significa la construcción de la democracia, lo toman con naturalidad, porque es el orden natural de las cosas, pero me parece que la película lo que sugiere es recordar y reivindicar la importancia no sólo de la lucha de mucha gente sino también de las vidas que se perdieron en busca de una estabilidad democrática», consideró.

La sexta nominación

Con esta candidatura, el filme podría compartir el logro obtenido por «La historia oficial» (1985), de Luis Puenzo y con los protagónicos de Norma Aleandro y Héctor Alterio como los padres de una niña apropiada a una pareja de desaparecidos; y por «El secreto de sus ojos» (2009), el drama de suspenso de Juan José Campanella que Darín encabezó junto a Soledad Villamil y Guillermo Francella.

Hasta la nominación de esta mañana, Argentina había llegado otras cinco veces a hacerse un lugar en la terna, con «La tregua» (1974, de Sergio Renán), «Camila» (1984, de María Luisa Bemberg), «Tango, no me dejes nunca» (1998, de Carlos Saura), «El hijo de la novia» (2001, de Juan José Campanella), y «Relatos salvajes» (2014, de Damián Szifron). Con ocho presencias en la historia de la categoría, Argentina quedó a una candidatura de las nueve que ostenta México entre los países latinoamericanos más veces ternados.

Ahora, la película de Mitre intentará incomodar en la terna a la muy aclamada cinta de mensaje antibélico alemana ambientada en la Primera Guerra Mundial «Sin novedad en el frente», de Edward Berger y adaptada de la reconocida novela homónima de Erich Maria Remarque, que recibió otras ocho nominaciones en distintas categorías de los premios, incluida la de Mejor película.

Los dramas de iniciación «Cerca» (Bélgica, de Lukas Dhont) y «The Quiet Girl» (Irlanda, hablada en gaélico, de Colm Bairéad), junto a la película de carretera «EO» (Polonia, Jerzy Skolimowski), completan la terna de películas en idioma no inglés que competirán por la estatuilla.

En relación con las competidoras de «Argentina, 1985», Darín dijo al aire que conoce «casi todas», y que aunque «es difícil hablar de chances cuando las cosas están en manos de otras personas, de otras miradas», admitió que la gran competidora alemana «tiene una cinematografía extraordinaria y está hecha increíblemente, también con presupuestos que no son los nuestros».

«Para mi gusto le falta algo pero está muy considerada, es la gran favorita, está muy bien hecha. Pero cuando escuché ‘Argentina, 1985’ ya no presté más atención. Venimos con mucha dinámica mundialista”, concluyó el intérprete.

Por otra parte, la comedia dramática y de ciencia ficción «Todo en todas partes al mismo tiempo» llegará a la ceremonia en el Dolby Theater -que tendrá al presentador y comediante Jimmy Kimmel en el rol de conductor- como la más candidateada de la ocasión, con once nominaciones, seguida por «Sin novedad en el frente» y el filme de drama y humor negro «Los espíritus de la isla», con nueve, respectivamente.

La biopic «Elvis», de Baz Luhrmann sobre el «Rey del Rock», con ocho candidaturas»; «Los Fabelman», cinta de inspiración autobiográfica del multipremiado Steven Spielberg, con siete; y «Top Gun: Maverick», la megataquillera secuela del clásico de los 80 dirigida por Joseph Kosinski, con seis, son los demás títulos más nominados de esta entrega.

«Argentina, 1985» da así un nuevo paso en el circuito de premios luego de ganar el Globo de Oro, y obtener nominaciones en los Bafta del cine británico, los Goya y los Critics’ Choice Awards.

Para «Argentina, 1985» sería coronar un amplio y laureado recorrido, que inició el año pasado con su estreno en el Festival de Venecia -donde se llevó el premio Fipresci-, y siguió por muestras como el Festival de San Sebastián -Premio del Público-, el Festival de Cine del BFI de Londres y el Festival Internacional de Cine Río, entre más.