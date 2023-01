Von der Thusen: “Debemos generar empleo para los mayores de 40 años”

El concejal del Partido Ciudadanos, Raúl von der Thusen, continúa trabajando en el proyecto de ordenanza para crear el programa laboral “Segunda Oportunidad”. Esta iniciativa busca generar las condiciones que faciliten el acceso a un empleo formal a las personas mayores de 40 años.

El concejal Raúl von der Thusen explicó la propuesta que busca beneficiar laboralmente a los ciudadanos mayores de 40 años por ser uno de los grupos etarios más afectados por el desempleo.

Al respecto el edil comentó: “Una de las mayores demandas de los fueguinos es la falta de empleo y es un problema que afecta especialmente a la franja etaria de mayor edad. Las personas mayores de 40 años tienen mayor dificultad para conseguir un empleo. En la mayoría de las ofertas laborales el límite de edad es uno de los requisitos y condicionantes. Este sector no es tenido en cuenta por los empleadores ya que existe una falsa creencia de que a cierta edad las personas no están preparadas para afrontar nuevos desafíos, no soportan los cambios o no están listos para tener jefes más jóvenes que ellos.”

Y agregó: “Sabemos que hay muchos adultos debidamente preparados para llevar adelante distintos trabajos y que en muchas oportunidades los mismos cuentan con aptitudes que son muy valiosas, es allí donde debemos poner el foco. De hecho, a diario recibimos currículums vitae a través de los canales de comunicación que tengo con los vecinos y muchos de ellos son mayores de 40 años con muchísima experiencia y capacidades, personas que aún tienen mucho para aportar y buscan una nueva oportunidad. Debemos generar empleo para mayores de 40 años.”

Sobre el funcionamiento que tendría el programa “Segunda Oportunidad”, el concejal Von der Thusen expresó: “Lo que proponemos concretamente es crear un registro de personas mayores de 40 años que estén buscando trabajo y otorgar beneficios fiscales, como descuentos y exenciones en el pago de impuestos, a las empresas que contraten a los inscriptos en el programa. Desde el ámbito público también se va a aportar a esta iniciativa. Proponemos que las empresas oferentes de licitaciones públicas o privadas, realizadas por todos los poderes públicos, se comprometan y contraten personal inscripto en el programa, lo cual le dará mayor puntaje para acceder de manera prioritariamente a dicha licitación, en orden a la oportunidad, mérito y conveniencia.”

El programa laboral “Segunda Oportunidad”, en el caso de aprobarse, dependerá de la Dirección de Empleo Municipal. Allí podrán inscribirse los interesados que quieran formar parte del listado de beneficiarios al programa. Von der Thusen también profundizó en la problemática del desempleo en nuestra ciudad. Sobre esto comentó: “A muchos adultos mayores de 40 años les ha tocado, lamentablemente, quedar desocupados luego de años trabajando en el mismo lugar. Sin ir más lejos, es de público conocimiento el problema que ha causado el cierre de las fábricas. A esos vecinos es a quienes apuntamos con este proyecto, ya que son muchos los que con una vasta experiencia y formación no pueden acceder a un empleo formal”.

Finalmente, von der Thusen expresó: “Hemos presentado este proyecto convencidos de que mejorará notablemente la calidad de vida de los fueguinos que puedan acceder a este programa. Para lograrlo nos reuniremos con quienes sea necesario, ya sean parte del Estado, Cámara de Comercio, vecinos y vecinas que estén buscando empleo y con todos los sectores que creamos conveniente para lograr el objetivo”, concluyó.