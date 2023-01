ATE ya piensa en la paritaria

El Secretario General de ATE Río Grande adelantó que en días más conformarán la mesa paritaria para discutir aumentos salariales. También habló del proyecto de viviendas para 240 afiliados del gremio estatal.

El Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Río Grande, Felipe Concha, adelantó que “en febrero vamos a comenzar a discutir en paritarias con el Gobierno de la Provincia y el Municipio de Río Grande”.

“Comenzamos el año con muchas expectativas y ya tenemos planeado sentarnos con el Gobierno para comenzar a discutir esta recomposición salarial que venimos discutiendo desde hace dos años para todos los trabajadores de la Administración Pública”, añadió, en diálogo con Minuto Fueguino.

Felipe Concha entendió que el 2022 “fue muy importante para nosotros porque se habló de aumento salarial, más allá de que la inflación avanzó mucho y que se lleva todos los aumentos que se consiguen. Lo importante es que hay un diálogo y que las mesas paritarias están abiertas para seguir discutiendo y es por eso que esperamos que los compañeros que merecidamente se fueron de vacaciones vuelvan para empezar a trabajar ya con el Gobierno y con el Municipio de Río Grande y sentarnos en la mesa paritaria para hablar del salario que es muy importante porque la inflación ha sido muy brava, muy dura; aumenta la nafta y aumenta todo, así que vamos a empezar a trabajar y ver cómo recuperamos el salario para todos los trabajadores”.

Avizoró que “antes de marzo, antes del inicio del ciclo lectivo se tiene que dar un aumento a los trabajadores y es importante porque la inflación sigue avanzando y también pedirle al Gobierno y al Municipio de Río Grande que la ayuda escolar la paguen antes de las clases para que los padres les compren la mochila y las zapatillas a los chicos. Creo que va a ser un año importante, desde ATE tenemos muchas expectativas de recuperar el salario que cayó muy fuerte en estos últimos meses por la inflación y estamos esperando a que llegue esa mesa paritaria para empezar a discutir el aumento”.

Sin embargo admitió que en el 2022 “en algunas categorías el aumento superó a la inflación, llegamos a diciembre con los salarios un poco arriba de la inflación pero en este mes ya se los está llevando y por eso hay que tener cuidado con el sueldo de los compañeros, hay que tener cuidados con la inflación y no dejar que esta situación se lleve el poder adquisitivo que hemos conseguido el año pasado”.

Aumento para jubilados

El Secretario General de ATE Río Grande se comprometió también “a que el aumento les llegue a nuestros jubilados en tiempo y forma para que no sea tan dura la inflación ya que sabemos que a los pasivos la inflación los ataca mucho más ya que todo aumenta”.

Control a los comercios

Por otra parte, Felipe Concha adelantó que este año también harán un seguimiento de precios en los supermercados. “Por suerte dentro de ATE tenemos al Secretario General de la CTA, Antonio Cardozo y vamos a trabajar para que desde ambas entidades gremiales cuidemos el bolsillo de los compañeros. Creo que es vergonzoso cómo remarcan los precios y lo verifiqué personalmente ya que no me fui de vacaciones y es de notar que en los comercios de barrio los precios están más baratos que los supermercados grandes y hay un descontrol terrible sobre cómo remarcan los precios y cómo se aprovechan de sacarle la plata a los laburantes por esos sostenemos que debe haber un mayor control”, lamentó.

Al margen de los controles de parte de ATE y la CTA, “creo que los organismos pertinentes deben controlar más, para que los comercios no se lleven el salario de los trabajadores”.

Nuevas viviendas para ATE

En otro orden Felipe Concha fue consultado sobre el esfuerzo conjunto entre el Municipio de Río Grande y el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) para construir 240 viviendas más para afiliados de ATE. “Por suerte el Municipio de Río Grande ejecutará la apertura de calles para que el IPV construya el complejo de viviendas para ATE. Nosotros ya tenemos los terrenos desde hace 3 ó 4 años; en la primera etapa hemos construido 120 viviendas y ahora faltan 120 viviendas más, teníamos 120 lotes que gracias a Dios la Municipalidad hace la apertura de calles que sale más de cien millones de pesos, según lo que informaron desde Obras Públicas, y después hay que trabajar para la infraestructura que con los aumentos está carísima, alrededor de 600 ó 700 millones de pesos”, dijo.

Agregó que “hay un compromiso del Intendente (Martín Pérez) de que lo va a hacer porque hay una demanda muy grande de viviendas y nosotros vamos a trabajar para que 240 trabajadores afiliados de ATE en esos 120 lotes y justamente estamos trabajando en un censo sobre muchos afiliados que no tienen viviendas y esperamos que estos afiliados tengan sus viviendas para que dejen de lado los alquileres carísimos que hay porque es vergonzoso también como con los alquileres le sacan la plata a los compañeros, casas, departamentos o casillas que no valen lo que los compañeros pagan”.

Continuó diciendo que “nosotros, como gremio, estamos muy preocupados por este tema y por eso empezamos a golpear puertas y por suerte hemos conseguido la apertura de calles, luego van a construir la infraestructura en tanto nosotros comenzaremos a anotar a nuestros afiliados que necesiten viviendas con una esperanza de que el Gobierno de la Provincia y al Municipio de Río Grande bajen desde Nación planes de viviendas”.

Explicó que “en la etapa anterior cubrimos la demanda de 120 viviendas, pero lamentablemente muchos compañeros quedaron afuera, así que en esta nueva etapa la idea es construir dúplex de modo que en esos 120 lotes de nuestro proyecto cubramos a 240 familias de ATE”.

Edificio de ATE

También se lo consultó sobre el edificio de ATE. “Nosotros seguimos trabajando y gestionando sobre el proyecto que tenemos porque queremos terminar el edificio, terminar la farmacia que está al lado del gremio; hacer los consultorios, el gimnasio para los afiliados”, dijo Felipe Concha.

Agregó que “hay un compromiso fuerte con un sector y entendemos que para febrero o marzo estarían por empezar la obra y para nosotros esto también es muy importante. Tener la farmacia que hemos planteado para nuestros afiliados y para ese sector donde no hay farmacia cerca. Para nosotros no solo es importante el tema de las viviendas, sino también otros aspectos para mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores afiliados brindándoles más y mejores servicios. No solo uno está pensando en el tema del aumento salarial, en cuidar los bolsillos de los compañeros, sino también en otras cosas”, dijo finalmente el Secretario General de ATE Río Grande.