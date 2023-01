«Ushuaia está preparada para recibir la cantidad de cruceros que nos visitan»

El Presidente del INFUETUR, Dante Querciali, contrarrestó las declaraciones realizadas por el Secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gregorio Werchow en medios locales; quien cuestionó la capacidad de carga de Ushuaia como destino turístico.

La capacidad de carga, hace referencia al límite máximo de visitantes que puede recibir un lugar sin afectar el mismo; sus recursos o el destino como operador turístico.

Al respecto, Querciali manifestó que “definitivamente el funcionario de la CAME habla con total desconocimiento de nuestro destino. No tenemos ese impacto de desborde de capacidad, ya que el destino y la ciudad de Ushuaia en particular está preparada para recibir la cantidad de cruceros que arriban a la ciudad; tarea que es coordinada y organizada de dos a tres temporadas previas a la llegada de los barcos”.

Asimismo, agregó que “estamos trabajando para seguir incrementando la capacidad, y muestra de ello es el desarrollo del muelle del Puerto, una obra que este Gobierno está finalizando con la participación de las empresas y el acompañamiento del Gobierno nacional”.

“Paralelamente se trabaja en el desarrollo de la terminal de catamaranes, y de la nueva terminal de pasajeros. Además y por ser una provincia aerodependiente, también manejamos la capacidad de carga en función de los vuelos que llegan a nuestra provincia”, aseguró.

Por su parte, la Vicepresidenta de la CAME, Claudia Fernández, lamentó las declaraciones de Werchow, indicando que “claramente llegaron datos que no son verdaderos a CAME, dando una información inconsulta que no refleja la realidad del destino”.

“Hay que tener mucho cuidado con los datos que se manejan, sobre todo teniendo en cuenta que venimos trabajando con todos los comercios de la ciudad para garantizar el mejor servicio a quienes nos visitan”, advirtió.

Respecto a la disposición de restaurantes y confiterías explicó que teniendo en cuenta que hoy la ocupación de la plaza hotelera es del 90%, “sí es cierto que hay que esperar para comer en algún lugar, pero esto pasa en cualquier destino turístico de la Argentina”.

Finalmente, contó que para el caso de las farmacias, “hemos hablado y coordinado para que los fines de semana al menos una de las farmacias del casco céntrico esté de guardia, y de esta manera no obligar a que el turista deba recurrir a alguna que se encuentre en la periferia de la ciudad”.