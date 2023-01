Desde Bomberos Voluntarios realizaron una serie de recomendaciones para los vecinos

Qué dice el comunicado:

«Muchas veces en el afán de querer ayudar, nuestro trabajo se ve entorpecido por los vecinos que sin un conocimiento previo realizan maniobras que ponen en peligro la salud y la vida de los servidores públicos, en este caso nuestros bomberos. Es por eso que realizaremos las siguientes recomendaciones:

-Al arribo de las unidades de emergencias no deben tocar los elementos de lucha contra incendio, estos elementos están ubicados de una manera estratégica para combatir los incendios de una manera práctica pero también deben ser manipulados por los bomberos para que funcionen de una manera correcta.



-No subirse a los techos e intentar apagar el fuego con baldes de agua, estás maniobras ponen en peligro al vecino y a los bomberos que ya están trabajando en la extinción del mismo, tirar un «Baldazo» de agua no solo no apaga el fuego sino que puede provocar quemaduras a los bomberos ya que al intercambiar de temperatura al bombero le cae agua caliente.



-No acercarse al lugar de trabajo para intentar sacar cosas del interior de la vivienda ya que esto también pone en peligro al vecino de intoxicación y de su vida y a su vez al abrir puertas y ventanas oxigenan el fuego y esto puede agravar el incendio ya que le estamos dando más oxígeno para que arda.



-Siempre ponerse a disposición no significa que se pueda manipular los elementos de lucha contra incendio, ya sea mangas(mangueras) escaleras, hachas, etc…el estar dispuesto a ayudar es permitir que los bomberos trabajen sin personas alrededor que puedan sufrir lesiones ya que los bomberos contamos con la ropa adecuada para estás situaciones.



-Estas recomendaciones sirven para cuidar a nuestros vecinos ante estás situaciones de mucho peligro, sepan que para llegar a ser bomberos se debe estudiar, practicar, esforzarse, superarse y aprobar todos los conocimientos que les fueron dando a lo largo de su carrera como aspirantes.



-Asimismo exigimos el debido respeto de los vecinos ya que muchas veces somos agredidos de manera física y verbal siendo que en ese momento muchos de nosotros ponemos nuestro esfuerzo, tiempo y conocimiento para cumplir con nuestro deber que es: SALVAR VIDAS Y BIENES.»

De esta manera, se espera que la población que colabore con las recomendaciones que brindaron desde Bomberos Voluntarios.