Fresia explicó el origen del proyecto de recuperar el ex Frigorífico CAP

Sergio Fresia, miembro de la asociación Crear Futuro TDF, dio detalles del proyecto para recuperar las instalaciones del ex Frigorífico CAP mediante una expropiación y convertir el lugar en un Polo Intelectual y Deportivo.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Fresia comentó que “está iniciativa nace en diciembre, cuando empezamos a hablar con los miembros de la asociación porque veíamos que nuestro monumento histórico nacional cada día está peor”.

En ese sentido, señaló que “está deplorable, abandonado podés encontrar cualquier cosa ahí adentro, nada bueno”, y agregó que “no se ha hecho nada ni para acomodarlo ni para limpiarlo, al contrario, se usó por ahí para llevar chatarra de otros incendios y eso genera peligro para los vecinos por el viento, porque ahí vuelan chapas y es un peligro para la sociedad”.

“No hay en contra de quién entra y quién sale, porque no hay nada, eso no tiene techo, está todo por derrumbarse y los vecinos nos comentan de que acá entran chicos, niños, adolescentes, gente grande, a cualquier hora del día, de noche, no se sabe qué ocurre de noche ni de día ahí adentro”, resaltó Fresia.

Por otra parte, el dirigente mencionó que “además hay que darle un valor, porque con decir que hay que cuidar lo nuestro no es suficiente para nosotros y pensamos en tratar de buscar un proyecto, una idea que sirva para mejorar, para la sociedad a futuro”, teniendo en cuenta que “se nos ocurrió esto de buscar de generar que se cree el Polo de Desarrollo Integral Intelectual y Deportivo y para eso hay que expropiar, o por lo menos buscar una figura similar a la expropiación o alguna cosa de esas”.

“En este momento es monumento histórico nacional declarado por el Congreso de la Nación pero tiene un dueño y el dueño las veces que por ahí hemos visto alguna nota en los medios, muy pocas, hace muchos años atrás, él no tiene una idea de que eso tiene que ser un monumento o por lo menos no genera nada económicamente”, indicó Fresia, y añadió que “una vez existió un museo hermoso, habían hecho eso y estuvo muy lindo esa vez”.

“Era un museo muy lindo que lo usaban también las para hacer fiestas de 15, casamientos, un lugar donde vos podías ir a tomar algo, donde podías ir a cenar, estuvo como un año o dos años eso y era muy bueno, pero desgraciadamente después sufrió el incendio, eso se quemó todo y quedó todo cómo está ahora -destacó el referente barrial-. Nadie lo cuida, es una dejadez total, podés encontrar de todo ahí adentro menos cosas buenas; entonces la idea es poner en valor esto, que se expropie y nosotros planteamos que lo primero que se debería hacer es hacer un museo para seguir con lo que es un monumento histórico nacional”.

