La selección provincial de Handball de Playa Sub 17 entrena para los juegos 2023

El profesor Fernando Cobián se refirió al inicio de los entrenamientos para los Juegos de Playa de los que participará la provincia por segundo año consecutivo con un seleccionado Sub 17.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Cobián indicó que “en vista a los Juegos de Playa de los que participamos el año pasado, que fuimos con la selección, un grupo de varones y mujeres, y tuvimos una buena posición el año pasado con un quinto puesto”.

“Estamos muy contentos, a pesar de que la verdad tampoco se ha practicado mucho esa disciplina y es un nuevo desafío para nosotros”, mencionó el referente sobre las actividades de Handball de playa.

“Tenemos acá un arenero en la escuela 21, al lado del gimnasio de la escuela 21, y con el tema del clima le hemos tratado de buscarle la vuelta con el tema del viento, pero con estos vientos de 100 km/h a veces se hace imposible llevar adelante la actividad en la misma cancha, y a veces terminamos entrenando adentro del gimnasio”, remarcó el profesor.

Asimismo, respecto del tema de las instalaciones donde practicar, Cobián destacó que “estamos con un proyecto de conseguir un galpón y meter arena dentro de un galpón y la idea se puede llevar adelante”.

Por otra parte, se refirió a los cambios de último momento que se hicieron para esta nueva edición de la competencia de juegos de playa: “Nosotros arrancamos con la selección Sub 19 porque hasta noviembre los juegos de playa eran Sub-19, pero se se cambió y ahora empezamos a trabajar con los chicos Sub-17, así que tuvimos que cambiar y replantear todo lo que es las edades. El último contacto que hemos tenido con los chicos había sido con los juegos evita, pero no teníamos nada proyectado para este verano con los chicos Sub 17, así que reestructuramos todo y, con los chicos que se quedaron, estamos haciendo un trabajo donde hicimos el primer día de concentración con un trabajo intenso y la idea es llegar de la mejor manera”.

A modo de antesala de la competencia que será durante la primera quincena de marzo en Chapadmalal, los seleccionados realizarán una previa “para tener roce competitivo” en los juegos de playa que se desarrollan en la ciudad de Puerto Madryn.