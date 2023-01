Fresia y la postergada apertura de la Ruta 7: «Parece que no quieren solucionar el problema»

El proyecto de larga data de la apertura de la ruta provincial 7, que une la Margen Sur de Río Grande con la ruta nacional 3, atravesando una estancia, sigue estancado sin experimentar avances, según expresó el dirigente vecinal Sergio Fresia, de la asociación civil Crear Futuro, en el programa Con el Sol en la Cara que por ((La 97)) Radio Fueguina conduce Fernando Tropea.

Según rememoró Fresia, el anhelado proyecto viene siendo impulsado por la comunidad de ese sector de la ciudad de Río Grande desde el año 2008: “no somos escuchados como nosotros quisiéramos, no le dan la importancia que tiene” se quejó.

El expediente actualmente obra en manos de la Secretaría Legal y Técnico de la provincia, cuyo titular es José Capdevila. “Tiene el expediente, siempre le encuentran algo raro para que retroceda y no avance. En su momento se abrió y por no hacer el alambrado se cerró, solo había que hacer el alambrado, pero no se hizo” recordó Fresia y planteó que ahora, aparentemente, surgieron nuevos problemas que demoran aún más su resolución.

“Parece que no quieren solucionar el problema, la decisión política es estirar el problema para que sigamos siendo el patio trasero de Río Grande” cuestionó duramente. Y es que habilitar esa ruta alternativa implicaría que un importante número de camiones y vehículos que sólo pueden utilizar el puente Gral. Mosconi para ingresar y egresar de la Margen Sur, “no pasarían por el puente que está cada vez más destruido, cada vez con más cantidad de vehículos”. De hecho, Fresia reconoció no poder exigirle al intendente municipal la reparación del mismo, por cuanto se trata de la única vinculación actual entre los barrios a ambas riberas del río Grande.

El diálogo con las autoridades provinciales pareciera ser muy dificultoso al respecto. Fresia consignó conversaciones con el titular de Vialidad Provincial, Edardo Sandri, interrumpidas en virtud del incendio en la localidad de Tolhuin.

En cuanto a Capdevila, refirió que “hace cuatro o cinco meses me dijo que cuando viniera a Río Grande iba a juntarse con nosotros, pero no atiende el teléfono”.

Inclusive dijo el dirigente barrial que se intentó hablar con uno de los dueños de la estancia por donde la pasa la ruta hoy cerrada, Martín Paz, “porque tienen que entender que son parte de la sociedad. Un vecino decía de ir a acampar en la puerta de la estancia, ya no sabemos qué hacer” reflejó la gravedad de la situación. “Uno es muy pacífico, somos pacíficos, con notas, con diálogo. Me parece que te toman el pelo, parece que quieren ir al choque” agregó.