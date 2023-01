Un jubilado recorre el país en tractor y quiere llegar a Tierra del Fuego

Viaja a 20 kilómetros por hora, con el permiso de Vialidad. Se encuentra varado en Santa Cruz y no consigue el permiso para pasar por Chile.

Luis Ignacio Rodríguez, un ex empleado del Banco Nación, oriundo de la ciudad de Villa del Rosario, Córdoba, trabajó en el campo de su familia, luego se radicó en Río Grande, por su trabajo bancario, y hoy recorre el país en tractor desde Jujuy a Tierra del Fuego.

Una vez jubilado como bancario, Rodríguez retornó a su provincia natal, donde residen sus hijos, y como desde muy chico estuvo siempre ligado al campo, la actualidad del país lo motivó a salir a la ruta para terminar con la «grieta» política, y en homenaje a su padre y tío.

Se compró un tractor Fiat Someca M-45 modelo 1966 de color naranja, con alta y baja, y armó un tráiler donde tiene una cocina y un colchón para dormir durante el viaje.

El comienzo

Fue en el mes de julio de 2022 que comenzó a recorrer el norte del país, desde Córdoba. Pasó primero por Santa Fe y siguió por Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Luego continuó su recorrido hacia el sur.

Su destino inicial fue Jujuy y ahora espera llegar a Tierra del Fuego, ya que actualmente se encuentra en la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, donde arribó durante los primeros días de 2023. Pero no consigue los permisos para pasar por Chile.

Todo el recorrido lo transitó a una velocidad de 20 kilómetros por hora con los permisos de Vialidad Nacional y elementos de seguridad, además de evitar las zonas y momentos de mucho tráfico.

Varado en Chile

Si bien el objetivo de Rodríguez era llegar a Tierra del Fuego en su tractor, la travesía ahora se complicó en el paso fronterizo a Chile, y por el momento se encuentra varado en Río Gallegos.

“Me estaba esperando gente en Río Grande y Ushuaia, pero no puedo sacar el permiso para pasar por Chile. Me voy en colectivo y dejó el tractor acá”, explicó el viajero, en diálogo con LU12 AM 680.

Pese al percance no se desanimó: “Veré si puedo sacar el permiso allá y si no, ya hice 6.500 kilómetros. A principios de marzo volveré a Córdoba”.