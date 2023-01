Corre el plazo para reempadronarse en el subsidio al gas envasado

Entre enero y marzo del presente año el Gobierno de la provincia dispuso la realización del reempadronamiento anual obligatorio para beneficiarios del subsidio al gas envasado de uso domiciliario.

Específicamente la medida alcanza a quienes no hayan actualizado sus datos durante 2022. El subsidio se destina a usuarios que no tienen acceso a la red domiciliaria de gas natural, siempre con consumo familiar y no para actividades comerciales o con fines de lucro.

El subsecretario de Programas y Proyectos Específicos del Ministerio de Economía, Marcelo Lima, afirmó por FM Master’s de Ushuaia que el reempadronamiento es “una actualización de datos para quienes ya están inscriptos”. En el caso puntual actual, está especialmente dirigidos a quienes no se reempadronaron en 2022, ya que quien lo hizo el año pasado, no estaría alcanzado por la medida.

Son 7.800 los usuarios de gas envasado que perciben el subsidio en toda la provincia. El subsecretario Lima dijo que en 2022 se hizo “un trabajo fuerte de reempadronamiento”, que sirve para “mantener actualizadas las bases y saber cuál es el universo que estamos atendiendo”.

Asimismo, tiene utilidad para detectar situaciones que justifiquen la caída del subsidio. Por ejemplo, una persona que alquila y dejó de alquilar, otra que fijó residencia en otra provincia, o quienes se mudaron a un domicilio que cuenta con gas natural.

Lima informó que la cantidad de usuarios que requieren subsidio está en retroceso y argumentó tendencia en el tendido de redes domiciliarias el año pasado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos: “Fue un trabajo importante en Tolhuin, Ushuaia y principalmente Río Grande, atacando la Margen Sur” consignó el funcionario.

La Secretaría de Energía de la Nación renueva los datos y usa como parámetro el calor de la garrafa de 10 kg. El aporte al subsidio de la Nación es hoy de $ 60,20 por cada kilo de gas, en una conformación proporcional de un 24%, frente al 1% que aporta el usuario, y el restante 75% por parte de la provincia.

En cuanto a la documentación para el reempadronamiento, se requiere foto de frente y dorso del DNI del titular y convivientes, con domicilio actualizado, foto de documento que acredite titularidad del terreno, por ejemplo escritura, boleto de compraventa, contrato de alquiler, constancia del IPV, Decreto Municipal de adjudicación, Permiso de ocupación municipal, certificado de RENABAP, foto del frente de la vivienda y foto del terreno completo, foto de una boleta de servicio del domicilio de los últimos tres meses a nombre del titular de la vivienda, por ejemplo, luz, teléfono, cable o internet.

Los documentos se deben enviar por correo electrónico, los usuarios de Río Grande a reempadronamientoriogrande@gmail.com, de Ushuaia a reempadronamientoushuaia@gmail.com y Tolhuin reempadronamientotolhuin@gmail.com.

También habilitaron líneas directas para Río Grande 2964-627775 (solo llamadas) y WhatsApp 2964-499800, Ushuaia WhatsApp 2901-459515 y Tolhuin 2901-407413.