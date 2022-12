Polémica por el supuesto hackeo de las cuentas de la senadora Duré

La tranquilidad que caracteriza a la política fueguina en el cierre de cada año, pero particularmente de este 2022, se vio interrumpida este jueves por la tarde por una serie de publicaciones en las redes y mails enviados a los medios de comunicación a través de la cuenta oficial de la senadora María Eugenia Duré, que luego la legisladora nacional pretendió desconocer.

En primer lugar, las críticas derivaron de un saludo navideño firmado (supuestamente) por Duré, en el que se acompaña un mapa de Argentina con la denominación «falklands islands» en referencia a las Islas Malvinas.

Más tarde, un supuesto comunicado oficial salido (presuntamente) de su despacho, en el que Eugenia Duré ataca a su exsocio político, el intendente de Río Grande Martín Perez. En la gacetilla, la parlamentaria del Frente de Todos parecía desoír la recomendación que se escucha desde hace meses y que apunta a cesar con los cruces entre los distintos actores de la alianza peronista, puntualmente entre los bandos de Río Grande y Ushuaia.

Curiosamente Duré, a pesar de su domicilio, aparece alineada bajo la figura del intendente capitalino Walter Vuoto y en el mensaje que se conoció ayer denunciaba, entre otras cosas, una presunta desatención por parte de la gestión de Martín Pérez para con los vecinos de la zona norte.

«No alcanza con encender un arbolito», «no se hace política desde una oficina», «invito al Intendente a caminar los barrios»; son apenas algunas de las frases del duro comunicado cuyo contenido fue desconocido por Duré horas después.

El hackeo

Y es que Duré no solo publicó ese mensaje, sino que también envió una salutación más que polémica, casi burda: la Senadora de la provincia a la que pertenecen Malvinas, transmitía un saludo por mail a cientos de cuentas, con una frase y un mapa de Argentina donde el archipiélago está nombrado como “Falkland Islands GB”.

La salutación que Duré desmintió

Ya en la tarde de hoy y luego de ser duramente apuntada por propios y extraños, Duré publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en la que admite que el el día «29/12/2022 a las 19.02 horas mi correo oficial del Senado maria.dure@senado,gob,ar, ha sido hackeado. Desde ya alertamos a todos y todas».

En ese mismo tweet, Duré aseguraba estar «a la espera de la investigación interna pertinente, para así determinar cómo y desde dónde se realizó tal delito, para poder presentar ante la Justicia la correspondiente denuncia».

Captura de la desmentida de Duré, que luego fue eliminada

No deja de ser curioso, de todos modos, que al momento de publicar esta crónica sobre lo sucedido, los mensajes publicados en Twitter por Duré que hablaban del supuesto hackeo desaparecieron, y al abrirlos se lee la leyenda «No se pueden recuperar los tweets en este momento».

Dudas

Hay quienes no creen en la versión de Duré y la primera en alzar la voz fue la concejala riograndense Miriam «Laly» Mora, con quien la senadora tiene una vieja disputa desde que compartieron lista para el cuerpo deliberativo en el año 2015.

«Así comienza la historia del «hackeo» de la cuenta oficial de la senadora(era de esperarse siempre de manual)», comienza la publicación realizada por Mora en relación al hackeo.

El descargo de Mora, también en redes

«Entonces si a las 19:02 hs. hackearon la cuenta tenemos que entender que todo lo enviado después de esa hora no fue escrito,ni enviado,ni pedido de publicación de las gacetillas por la senadora,que las Islas Malvinas se llaman así,Islas Malvinas y que nuestro árbolito no es tan malo y si asisten 5,50 o 5000 vecinos y vecinas de la ciudad no son insignificantes por la cantidad,son importantes como cada una y uno de los que amamos esta ciudad», escribió Mora.

«Le «hackearon la cuenta,pero no niega nada de lo publicado después de las 19:02hs. Y justo le toco un «hacker» que piensa y escribe como usted. Raro muy raro peroooo elijo creer….», cerró su publicación.

Así las cosas, el año cierra como empezó: con disputas en el Frente de Todos y viejas rencillas que reflotan. Todo apunta a que será ese el clima de un 2023 para el que faltan horas y que tendrá un escenario no virtual, sino electoral para dirimir diferencias.