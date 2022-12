Piden colaborar con el abuelo carpintero que perdió todo en el incendio de esta madrugada

Emiliano Gamin perdió no solo sus pertenencias, sino también sus herramientas de trabajo. Su hija, Yesi, dialogó con ((la 97)) Radio Fueguina e hizo un llamado a la solidaridad.

En la madrugada de este viernes, un incendio se apoderó de un predio en la Margen Sur y afectó al menos a seis propiedades, incluida una iglesia ubicada en calle Howiken.

Entre las propiedades que sufrieron importantes daños por las llamas se encuentra la de Emiliano, un abuelo carpintero de 77 años que perdió no solo la vivienda que construyó junto a su fallecida esposa, sino también las herramientas con las que seguía trabajando, a pesar de estar jubilado.

Su hija, Yesi, dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y describió lo ocurrido, haciendo un llamado a la solidaridad de los vecinos para lograr que su padre pueda salir adelante de este duro golpe.

«La casa es de mi papá, él hace ya muchísimos años que vive ahí, en la Margen Sur. Construyó su casa junto a mi madre y ayer recibimos la noticia de que se estaba prendiendo fuego», dijo.

«A mi papá pudieron sacarlo los vecinos, no sabemos cómo comenzó, aunque se comentaba que pudo haber sido un desperfecto eléctrico pero todavía no lo sabemos con certeza», señaló además, y destacó: «Él trabajaba de carpintero, la casa estaba llena de madera y por eso los bomberos no pudieron salvar nada».

«Fue terrible cómo se expandió todo, los bomberos no daban a basto», añadió, y comentó que el fuego también provocó la muerte de varias mascotas que vivían en el predio afectado.

«Mi papá en este momento va a vivir conmigo en mi casa, está muy triste, son muchos años de sacrificio y de estar ahí, es la casa que construyó con mi mamá… él es jubilado pero no le alcanza por lo que seguía trabajando y hoy perdió sus herramientas de trabajo», comentó.

A los vecinos que deseen colaborar con Emiliano Gamin, pueden hacerlo mediante donaciones al siguiente alias: Pajaro.Suerte. Nieve