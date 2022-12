Rossi Seguros ofrece el seguro para transitar por Chile, pero con vigencia también en rutas argentinas

En declaraciones a ((La 97)) radio Fueguina, el titular de la firma, Mauricio Rossi, comentó que el “Soapex es un seguro que exige la legislación chilena mediente una normativa, una ley que tienen que todos los vehículos extranjeros que circulan por rutas de Chile tienen que tener un seguro”.

Explicó que “es un seguro que no tiene nada que ver con el vehículo, sino que cubre a las personas que van dentro del vehículo, para que en caso de un accidente tengan cobertura las personas que integran el vehículo y no tiene nada que ver el seguro del auto”.

“Este seguro se contrata a través de la web, también se vende en Chile, pero por ejemplo en Chile, cuando uno compra, aparte de ser en dólares el tema de los costos, el seguro te cubre solamente rutas chilenas”, precisó el empresario, teniendo en cuenta que “nosotros tenemos un producto en Argentina que cubre tanto en rutas chilenas como en rutas argentinas, y si tiene un accidente dentro de todo el viaje de las vacaciones en el período de la cobertura estarían también amparados por el seguro en las rutas argentinas”.

En ese sentido, amplió que “son ventajas que logramos conseguir dentro de Argentina para que tenga una cobertura más amplia y obviamente si en una ruta en Chile te paran porque hay un control de carabineros y te piden el Soapex, te hacen una multa”.

“En la aduana no te lo piden, pero en los controles en la ruta sí te lo piden, es una exigencia, y obviamente si uno no lo tiene en el momento ya sabemos cómo es Carabineros cuando no están en regla los papeles”, indicó Rossi en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial «Un Gran Día».

“El seguro se puede comprar desde la web o pueden pasar por la oficina no hay ningún problema, el teléfono fijo es 425201 y el WhatsApp 2964-693429, y también por las redes sociales”, concluyó el responsable de Rossi Seguros.