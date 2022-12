Recomendaciones para evitar enfermedades por la ingesta de alimentos

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Canalis mencionó que “ante todo se trata de una simple decisión en función de adónde comprar el alimento que vamos a llevar a la casa, sobre todo en productos que, como son típicos de esta época, tienen vidas extremadamente cortas”.

En ese sentido, explicó que “son productos que están asociados subproductos animales, de origen animal también, entonces siempre hay que tener muchísimas precauciones desde la manipulación del alimento en el mismo domicilio, alimentos que son preparados después nuevamente consumidos al otro día, y fundamental en este aspecto el tema de la conservación de la cadena de frío”.

“Son productos que están hechos a base de crema, de huevos, que implícitamente pueden ser portadoras de bacterias patógenas”, remarcó el especialista, y agregó que “entonces, si nosotros nos damos el lujo de dejar una bandeja de tres o cuatro horas de arriba una mesa lo que estamos permitiendo es la multiplicación de bacterias, de todas en general”.

Canalis amplió que “ahí los peligros se van agravando, porque le damos posibilidad a estos microorganismos patógenos que nos pueden enfermar de que crezcan y que puedan llegar a pasar a ser en cantidades que puedan llevar peligro en principio”.

En ese marco, el ingeniero remarcó que lo más importante es comprar en lugares habilitados, ya que estos son controlados y fiscalizados permanentemente.

“Lo otro es adónde adquirimos estos productos y acá caemos en lo que tiene que ver con la toma de decisión”, sentenció, y añadió que “para ahorrarnos problemas, y cuando mencionó problemas estoy mencionando enfermedades puntualmente que nos podemos pescar, hay una línea que divide los lugares que son controlados, que son habilitados y los que no lo son”.

“Acá la decisión tiene que ser muy concreta y evitar este tipo de acciones de comprar a través de redes sociales, en lugares donde no sabemos si están habilitados o no, si están preparados para contener y elaborar estos alimentos, y adonde no sabemos si hay gente que está preparada para eso, si conoce lo que es una buena práctica en la manipulación de alimentos, y no sabemos ni siquiera el estado sanitario de las personas que elaboran estos alimentos”, concluyó Canalis.