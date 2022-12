Beneficiarias destacaron la entrega de materiales del plan «Mujeres Emprendedoras»

Desde la Intendencia remarcaron que «muchas mujeres reconocieron la importancia de la acción de acompañar los emprendimientos por medio de la entrega de materiales, que no sólo les permite continuar con su trabajo, sino que también las ayuda a crecer y ampliar la clientela».

En el marco de la entrega de equipamientos para las emprendedoras el cual se inscribe dentro del programa municipal “Mujeres emprendedoras”, la gasista matriculada por la Cooperativa Eléctrica, Gladis, mencionó que “me entregaron una computadora para poder hacer los planos, los presupuestos. Esto es sumamente importante porque nos permite seguir trabajando, tanto a mi como a mi familia que también están en el rubro. Estoy sumamente agradecida de que me brinden la herramienta con la que puedo trabajar”.

Por otra parte, Juliana, tatuadora y emprendedora, manifestó que pidió «los insumos y me los dieron, esto es como mi regalo de Navidad. Por el Mundial todos quieren tatuarse, así que las tintas, maquinas, fuentes y cartuchos me permiten poder seguir trabajando. Son materiales muy caros y muchas de nosotras no podemos acceder sin endeudarnos, así que estoy muy agradecida por el acompañamiento”.

Cabe destacar que más de 80 emprendedoras y con un presupuesto de más de 10 millones de pesos, pudieron obtener elementos necesarios para comenzar, continuar y ampliar sus emprendimientos a los fines de brindarles herramientas que les permitan empoderarse teniendo autonomía económica.

“Quiero agradecer la máquina que nos dieron para poder seguir trabajando en el taller, esto nos permite mejorar las terminaciones de los cortes y así realizar un mejor producto y por tanto brindar un servicio de calidad”, destacó Lorena, de Amoblamientos FS.

Irma de Valentín Diseño y Distribución, dedicado a la línea de blancos para hoteles e indumentaria textil, añadió que “ojalá puedan seguir acompañando a las mujeres que lo necesitan, muchas no pueden hacer o continuar con sus trabajos porque no tienen los materiales o la maquinaria, por eso estos programas son importantes y nos ayudan un montón”.