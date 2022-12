El comedor comunitario del Arraigo Sur duplicó la asistencia en 2022

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Caballero señaló que “el agasajo que nos hicieron fue el viernes, tuvimos una pequeña reunión, nos agasajaron a todos los referentes de los comedores, nos dieron un presente y compartimos con el intendente que estuvo hablando con nosotros”.

“Es bien merecido el reconocimiento que nos hicieron porque la verdad que trabajamos mucho nosotros”, sostuvo la vecina, teniendo en cuenta que “hay mucha necesidad porque a mí cada vez se me van sumando más personas”.

“A mí me da cosa a veces decir que no, igualmente no digo nunca que no, pero no me alcanza las cosas, tengo mucha ayuda del Gobierno, del Municipio que me dona también, pero a veces no alcanza”, explicó Caballero.

Con relación a cómo se ha incrementado la demanda de personas que acuden por alimento, la mujer mencionó que “a principios de año estaba con 20 familias más o menos y hoy tengo más de 40 familias, que cada una tiene 5 o 6 hijos y la familia son ocho y a veces nueve”.

“El intendente nos dijo que sigamos así y que ellos van a estar siempre para ayudarnos y que le gustaría que en algún momento no estemos pasando lo que estamos pasando”, remarcó Caballero en diálogo con Marita Romero, en el programa radial “Un Gran Día”.

A su vez, sobre la posibilidad de incrementar las actividades y realizar talleres o eventos para los asistentes, la vecina comentó que “yo solamente tengo merendero y comedor porque yo presto mi casa y hago todo en mi casa, y mi casa es chiquita”.

Añadió que “yo lo hablo con mi familia, a mí me encantaría dar otras cosas, pero no puedo, así que en los momentos importantes del año, como por ejemplo el Día del Niño, el día de Reyes, siempre se le hace algo como una actividad para ellos”.

Por último, reiteró que la demanda de asistencia alimentaria sigue creciendo. “Sé que hay comedores que tienen muchas familias porque van a retirar y lo que veo y por ahí escucho cuándo nos entrega el gobierno y tenemos que ir a retirar las mercaderías es que hay comedores que llevan como para 50 o 60 familias”, concluyó Caballero.